Омикрон BA.4.6: симптомы нового распространенного варианта ковида

«Подлиния Omicron BA.4.6 была идентифицирована в ходе сканирования 15 августа 2022 года. 1 сентября 2022 года BA.4.6 был обозначен как вариант V-22SEP-01 из-за к наблюдаемому увеличению темпов роста», - говорит эпидемиолог Иван Байтяков специально для МедикФорум.

Каковы основные симптомы нового варианта?