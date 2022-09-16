Омикрон BA.4.6: симптомы нового распространенного варианта ковида
Пандемия коронавируса продолжается - вот что вам нужно знать о новом варианте Омикрона.
COVID-19 подобен любому другому вирусу: он мутирует, меняется со временем. Иногда эти изменения к лучшему, иногда к худшему. Иногда они делают вирус менее смертоносным, а иногда делают его более трансмиссивным. Последней мутацией является Omicron BA.4.6.
«Подлиния Omicron BA.4.6 была идентифицирована в ходе сканирования 15 августа 2022 года. 1 сентября 2022 года BA.4.6 был обозначен как вариант V-22SEP-01 из-за к наблюдаемому увеличению темпов роста», - говорит эпидемиолог Иван Байтяков специально для МедикФорум.
В нем говорилось, что BA.4.6 является подвидом варианта BA.4, который вместе с BA.5 начал распространяться по миру в начале лета. В то время как BA.5 стал доминирующим вариантом, BA.4 никуда не делся.
Каковы основные симптомы нового варианта?
Поскольку вариант настолько новый, пока неизвестно, вызывает ли он какие-либо симптомы, которые могут отличить его от Omicron BA.5. Что известно, так это то, насколько изменились симптомы COVID-19 с тех пор, как он впервые появился почти три года назад.
В начале пандемии основными симптомами вируса были потеря обоняния и вкуса, постоянный кашель и утомляемость.
Сейчас основные симптомы следующие:
• Боль в горле
• Головная боль
• Заложенность носа
• Кашель (без мокроты)
• Насморк
Omicron BA.4.6 может стать более серьезной проблемой, поскольку число случаев заболевания продолжает расти.
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