Врач Андреева: экстракт амлы снижает уровень холестерина в течение нескольких недель

"Исследование показало, что экстракт может помочь снизить уровень холестерина. Ученые пришли к выводу, что экстракт амлы продемонстрировал значительный потенциал в снижении липидов и, таким образом, может применяться для лечения как общей, так и диабетической дислипидемии", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Экстракт амлы входит в состав индийского крыжовника, природного ингредиента, используемого в аюрведической медицине на протяжении тысячелетий и известного своей способностью снижать уровень холестерина.Холестерин можно разделить на два типа: ЛПВП и ЛПНП. Именно уровень ЛПНП беспокоит большинство работников здравоохранения, поскольку он образует бляшки в артериях, повышая кровяное давление.В рассматриваемом исследовании изучалось влияние дополнительного потребления 500 мг дважды в день в течение 12 недель для снижения уровня ЛПНП; в рассматриваемом исследовании приняли участие 98 человек, у всех из которых был аномальный уровень липидов в крови.В целом, исследование установило, что у тех, кто потреблял экстракт амлы,Употребление экстракта амлы в течение 12 недель улучшило несколько факторов риска, связанных с сердечными заболеваниями, у взрослых с избыточным весом или ожирением.Ранее МедикФорум писал, о чем говорит цвет налета на языке.