Диетические напитки с подсластителями связаны с образованием тромбов в мелких артериях

"Исследование показало, что в дополнение к образованию тромбов, по сравнению с теми, кто никогда или редко пил диетические напитки, у женщин, которые выпивали два или более напитка с искусственными подсластителями в день, на 31 процент повышался риск ишемического инсульта, который возникает, когда сосуд, снабжающий кровью, в мозг блокируется", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Это очень интересные результаты, которые вызывают много дополнительных вопросов. Часть того, что делает это исследование важным, заключается в том, что люди, которые регулярно пьют газировку или другие сладкие напитки, склонны переключаться на искусственно подслащенные напитки, чтобы похудеть, когда в идеале их заменяют водой».