3 простых способа сохранить свой мозг «в лучшем виде» в пожилом возрасте

«Показано, что активный образ жизни способствует развитию центральной нервной системы и противодействует старению мозга. Межличностные отношения и взаимодействия способствуют возникновению сложных биологических факторов, которые способствуют когнитивной устойчивости к снижению. Сильный интерес могут быть движущим фактором, побуждающим людей изучать новые вещи, тем самым влияя на развитие и поддержание функциональной нейронной сети с течением времени», - говорит врач-невролог Александра Адехина специально для МедикФорум.

Деменция может быть разрушительным диагнозом для пациента, а также для его близких. Термин относится к группе симптомов, связанных с непрерывным упадком головного мозга, и включает в себя наиболее распространенные формы.Хотя лекарства от деменции не существует, есть способы помочь справиться с симптомами. Также считается, что определенные факторы могут снизить риск развития этого заболевания.Три варианта образа жизни, которые поддерживаютДвижение (физические упражнения), отношения (общение) и страсть (наличие сильных интересов) могут поддерживать работу вашего мозга.Ранее МедикФорум писал о главный продуктах осени.