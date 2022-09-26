3 простых способа сохранить свой мозг «в лучшем виде» в пожилом возрасте

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3 простых способа сохранить свой мозг «в лучшем виде» в пожилом возрасте


Есть три фактора образа жизни, которые могут помочь вашему мозгу функционировать «в лучшем виде» и замедлить снижение когнитивных функций.

Деменция может быть разрушительным диагнозом для пациента, а также для его близких. Термин относится к группе симптомов, связанных с непрерывным упадком головного мозга, и включает в себя наиболее распространенные формы.

Хотя лекарства от деменции не существует, есть способы помочь справиться с симптомами. Также считается, что определенные факторы могут снизить риск развития этого заболевания.

Три варианта образа жизни, которые поддерживают «основные структуры функционирования мозга человека».


Деменция: жирная рыба снижает риск снижения когнитивных функций


Движение (физические упражнения), отношения (общение) и страсть (наличие сильных интересов) могут поддерживать работу вашего мозга. 

«Показано, что активный образ жизни способствует развитию центральной нервной системы и противодействует старению мозга. Межличностные отношения и взаимодействия способствуют возникновению сложных биологических факторов, которые способствуют когнитивной устойчивости к снижению. Сильный интерес могут быть движущим фактором, побуждающим людей изучать новые вещи, тем самым влияя на развитие и поддержание функциональной нейронной сети с течением времени», - говорит врач-невролог Александра Адехина специально для МедикФорум.


Исследование: употребление клубники помогает предотвратить снижение когнитивных функций


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