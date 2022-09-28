Бразильские орехи — лучший источник минерала, улучшающих сон





«Это правда, что бесчисленное количество людей борются за то, чтобы спать по ночам семь-восемь часов. Но часто проблемы с засыпанием или сном являются результатом ряда вариантов образа жизни, которые складываются как снежный ком, чтобы ночь за ночью ворочаться и ворочаться. Некоторые продукты действительно могут помочь вам лучше спать и избавят вас от беспокойства в течение ночи», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Это один из лучших источников селена, микроэлемента, которого, как правило, не хватает людям с коротким сном».

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