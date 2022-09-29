Дефицит витамина B12: «психотические черты» являются признаком — особенно у пожилых

«Когда его уровень низок, могут возникнуть несколько зловещих симптомов, хотя признаки «поначалу могут быть незаметными. Витаминодефицитная анемия обычно развивается медленно, в течение нескольких месяцев или лет. Признаки и симптомы могут быть едва заметными поначалу, но обычно усиливаются по мере усугубления дефицита», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"В другом отчете о клиническом случае описывалась пациентка, «основными жалобами которой были «раздражительность, регрессивное поведение, апатия, плач и прогулы, которые продолжались в течение года".