Дефицит витамина B12: «психотические черты» являются признаком — особенно у пожилых

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Дефицит витамина B12: «психотические черты» являются признаком — особенно у пожилых


Бредовые идеи — это одна из «психотических особенностей», которая может возникнуть у человека с дефицитом витамина B12.


Витамин B12 помогает вашему телу строить и поддерживать клетки мозга.

«Когда его уровень низок, могут возникнуть несколько зловещих симптомов, хотя признаки «поначалу могут быть незаметными. Витаминодефицитная анемия обычно развивается медленно, в течение нескольких месяцев или лет. Признаки и симптомы могут быть едва заметными поначалу, но обычно усиливаются по мере усугубления дефицита», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Одна группа симптомов, которую медицинские работники заметили у пациентов с низким содержанием витамина B12, — это психические проблемы. В частности, во многих медицинских отчетах описываются люди, страдающие от «психотических особенностей», также известных как психозы.


Симптомы дефицита витамина B12: особенность ваших движений может быть признаком



Психические расстройства — это проблемы, которые влияют на ваше настроение, мышление и поведение. Депрессия, тревога и шизофрения также являются психическими расстройствами.

Новое исследование приходит к выводу, что психические расстройства, вызванные дефицитом витаминов, «более распространены» у пожилых пациентов, примерно у 10–20% из них проявляются симптомы.

В исследовании сообщалось о случае 52-летнего мужчины, у которого «были психотические признаки: бред преследования, тактильные и слуховые галлюцинации».

"В другом отчете о клиническом случае описывалась пациентка, «основными жалобами которой были «раздражительность, регрессивное поведение, апатия, плач и прогулы, которые продолжались в течение года".



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К счастью, эти проблемы могут быть быстро устранены после приема витамина B12, хотя не все случаи одинаковы.


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