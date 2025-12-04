Подождите полчаса после еды, чтобы выпить кофе, иначе рискуете дефицитом железа

"Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание негемового железа. Исследования показывают, что употребление чашки кофе сразу после еды может снизить усвоение железа с 40 до 90 процентов. Содержание полифенолов играет главную роль, когда речь идет о нарушении всасывания гема; однако кофеин в кофе может также оказывать негативное влияние на количество поглощаемого железа, а это означает, что другие напитки с кофеином будут иметь такой же эффект", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Железо является важным минералом, необходимым для образования эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Без него вы можете страдать железодефицитной анемией — состоянием, которое вызывает такие проблемы, как усталость и учащенное сердцебиение. Диета — один из основных способов обеспечить достаточное количество железа.Однако сочетание кофе с едой может помешать этому, предупредил эксперт.Чем крепче кофе, тем меньше железа будет усваиваться. Если вы хотите выпить кофе после еды, она посоветовала немного повременить. Ожидание по крайней мере от 30 до 60 минут может облегчить это, поскольку это дает вашей пищеварительной системе возможность работать и усваивать некоторые питательные вещества.Возможно, пришло время переосмыслить свой утренний распорядок и насладиться чашкой чая позже утром, что на самом деле лучше для вас из-за влияния кофе на уровень кортизола.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы.

