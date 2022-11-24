Мужчине диагностировали тяжелую форму дефицита B12 после того, как он не смог завязать шнурки

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Мужчине диагностировали тяжелую форму дефицита B12 после того, как он не смог завязать шнурки


Дефицит питательных веществ может вызывать широкий спектр неврологических, желудочно-кишечных и нервно-психических проявлений.


Витамин B12 известен прежде всего за его участие в производстве эритроцитов, но его роль в нервной системе также имеет ключевое значение. Без него многие основные функции организма не работают. Это может вызвать натиск симптомов, которые могут проявиться при выполнении повседневных задач, как показано в одном тематическом исследовании.

«31-летний пациент мужского пола в течение 10 дней испытывал трудности при выполнении действий обеими руками, таких как застегивание и расстегивание рубашки, завязывание шнурков на ботинках и письмо. У него не было жалоб на трудности при ходьбе или чувство ненормальной чувствительности в любой из его конечностей. Пациент был вегетарианцем, и у него не было истории воздействия каких-либо токсинов или наркотиков», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хотя при осмотре его сенсорная система показала нормальную болевые и температурные ощущения, в обеих руках были нарушены ощущения в суставах и вибрация.


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Последующие лабораторные тесты выявили мегалобластную анемию, низкий уровень витамина B12 и гомоцистеина в сыворотке.

Пациента попросили придерживаться диеты, богатой B12, включающей молоко и бобовые, а также ряд пищевых добавок.

«Пациент начал демонстрировать улучшение через месяц наблюдения и продемонстрировал полное облегчение симптомов при нормальном обследовании через три месяца наблюдения».

Когда неврологические проблемы развиваются из-за дефицита витамина B12, они могут быть необратимыми.


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Эти признаки могут вызывать проблемы при выполнении повседневных задач, как показано в случае выше, или могут проявляться в виде текущих проблем и внезапных приступов спутанности сознания.


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