6 лучших продуктов, которые согревают тело и улучшают сон

Орехи

«Употребление орехов перед сном, таких как арахис, миндаль и фисташки, может увеличить скорость вашего метаболизма и повысить температуру тела, что согреет вас перед сном», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Корица

«Присыпка корицы в стакане молока на ночь не только согреет вас, но и благодаря триптофану в молоке, который вызывает сон, вам также будет легче отдыхать».

Овес

«Кроме того, овсянка также содержит мелатонин, который улучшает ваш сон».

Бананы

«Высокий уровень магния не только согревает вас, но и помогает вашим мышцам расслабиться и успокоить тело, чтобы вы могли легко заснуть».

Имбирь

"Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря ваши кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока, помогая вашему телу нагреваться".

С наступлением холодов может стать проблемой согреться перед сном. А учитывая нынешний рост цен на энергию, многие пока не будут включать отопление. Наряду с классическими методами согревания, такими как использование грелок и дополнительное обертывание, может существовать способ победить простуду с помощью перекусов.Помимо этого, эти орехи содержат мелатонин, естественный гормон, который помогает контролировать цикл сна и, следовательно, помогает вам немного заснуть.Корица неслучайно ассоциируется с зимой — благодаря своим термогенным свойствам, повышающим тепло нашего тела в холода, ее идеально употреблять перед сном.Возможно, овес — это то, что вы обычно употребляете в начале дня, но у него есть несколько преимуществ, которые оказываются полезными перед сном.«Они медленно расщепляются в вашем организме из-за высокого содержания отрубей и клетчатки, и это медленное переваривание высвобождает согревающую энергию.Бананы, наполненные витамином В и магнием, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду.Имбирь — еще одна отличная еда, которую вы можете съесть, чтобы согреться.Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.

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