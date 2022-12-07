Хронический стресс повышает риск смерти от рака на 106%

"Пожизненная стрессовая нагрузка может существенно увеличить риск смерти от рака. Исследование более 41 000 человек показало, что наличие более высокой аллостатической нагрузки было связано со 106-процентным высоким риском развития рака. Риск смертности от рака увеличился на 95 процентов среди молодых белых людей с высокой аллостатической нагрузкой", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Боль и ломота в теле

Сверхбдительность

Резкие перепады настроения

Тахикардия

Хроническая усталость

Чувство онемения

Головные боли

Бессонница

"Хронический стресс вызывает системное воспаление".

Высококачественные исследования в целом оценили вклад стресса в развитие рака, и лишь немногие обнаружили, что он значителен. Однако кумулятивные эффекты стресса, по-видимому, по-разному влияют на организм.Новые исследования показывают, что аллостатическая нагрузка человека может быть важным фактором, определяющим риск смерти от рака, но, по-видимому, не все группы населения подвержены этому в равной степени.Он включает ряд систем реакции на стресс различной степени, включая повышение уровня кортизола, адреналина, а также метаболическую и гормональную активацию. Физиологические реакции — это нормальные реакции на стресс, которые помогают стабилизировать тело перед лицом опасности. Системы возвращаются к норме, когда заканчивается стрессовый эпизод, но если стрессоры становятся хроническими, может произойти нарушение регуляции систем.Многие исследования на животных показали, что физическая активность может способствовать нейропластичности гиппокампа, что противодействует негативному влиянию хронического стресса на мозг.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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