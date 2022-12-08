Врач Гинзбург рассказал о способах побороть хроническую усталость
По мнению известного диетолога Михаила Гинзбурга, достаточное потребление пищевых волокон, стимулирующих кишечную флору, является одним из способов преодолеть хроническую усталость.
Гинзбург сообщил, что синдром хронической усталости может возникать в связи с заболеванием.
«Нужно сдать общий расширенный анализ крови и пройти диагностику щитовидной железы. Если в анализах нет отклонений, патологий, но состояние усталости не проходит, причины нужно искать в другом», - заявил специалист.
Михаил Гинзбург отметил, что нередко отсутствие тонуса, энергии одновременно с нервозностью, тревожностью или депрессией бывает связано с дефицитом двигательной активности. Необходимый объем физических нагрузок помогает решить проблему.
Также достаточно распространенной причиной постоянного упада сил является нехватка витаминов, минералов. Цинк, железо, йод, медь, витамины группы B, аскорбиновая кислота – при имеющемся дефиците их восполнение может вернуть хорошее самочувствие.
Михаил Гинзбург добавил: синдром хронической усталости может означать, что у человека нарушена микрофлора кишечника. Для улучшения кишечного микробиома он посоветовал употреблять кисломолочные напитки, а также квашеную капусту, моченые яблоки. Помимо этого, подчеркнул эксперт, важно регулярное получение пищевых волокон – они присутствуют в ягодах, фруктах, цельных крупах, грубом хлебе, отрубях.
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Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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