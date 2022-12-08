Врач Гинзбург рассказал о способах побороть хроническую усталость

«Нужно сдать общий расширенный анализ крови и пройти диагностику щитовидной железы. Если в анализах нет отклонений, патологий, но состояние усталости не проходит, причины нужно искать в другом», - заявил специалист.

Гинзбург сообщил, что синдром хронической усталости может возникать в связи с заболеванием.Михаил Гинзбург отметил, что нередко отсутствие тонуса, энергии одновременно с нервозностью, тревожностью или депрессией бывает связано с дефицитом двигательной активности. Необходимый объем физических нагрузок помогает решить проблему.Также достаточно распространенной причиной постоянного упада сил является нехватка витаминов, минералов. Цинк, железо, йод, медь, витамины группы B, аскорбиновая кислота – при имеющемся дефиците их восполнение может вернуть хорошее самочувствие.Михаил Гинзбург добавил: синдром хронической усталости может означать, что у человека нарушена микрофлора кишечника. Для улучшения кишечного микробиома он посоветовал употреблять кисломолочные напитки, а также квашеную капусту, моченые яблоки. Помимо этого, подчеркнул эксперт, важно регулярное получение пищевых волокон – они присутствуют в ягодах, фруктах, цельных крупах, грубом хлебе, отрубях.Ранее портал MedikForum.ru писал о болях в ноге , указывающих на формирование опасного тромба.

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