Определенный витамин связан с меньшим снижением когнитивных функций - "защитите стареющий мозг"

«Это подчеркивает важность изучения того, как пища и питательные вещества создают устойчивость для защиты стареющего мозга от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и другие сопутствующие деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Витамин D связан с уменьшением содержания таких химических веществ, как бета-амилоид и фосфорилированный тау-белок — двух химических веществ, которые повреждают участки мозга".

Более высокий уровень витамина D в мозге может помочь замедлить развитие деменции. Пожилые люди с более высоким уровнем так называемого "солнечного витамина" имели лучшие когнитивные функции. Он может только замедлить симптомы заболевания, а не предотвратить его.Деменция — это общий термин, описывающий множество состояний, вызывающих схожие симптомы, включая потерю памяти, спутанность сознания и проблемы с мышлением. Сюда входят такие состояния, как болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.Авторы нового исследования подсчитали уровни витамина D в четырех областях органов участников, включая две области, которые имеют тенденцию изменяться по мере развития болезни Альцгеймера.В исследовании впервые былНо исследование не объяснило, как витамин D влияет на функцию мозга. Не было обнаружено никакой связи между витамином D и уровнями опасных веществ в мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал об отличии свиного гриппа от обычного.

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