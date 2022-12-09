Определенный витамин связан с меньшим снижением когнитивных функций - "защитите стареющий мозг"

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Определенный витамин связан с меньшим снижением когнитивных функций - "защитите стареющий мозг"


Витамин D содержится в таких продуктах, как лосось, рыба-меч, тунец и яичный желток.


Более высокий уровень витамина D в мозге может помочь замедлить развитие деменции. Пожилые люди с более высоким уровнем так называемого "солнечного витамина" имели лучшие когнитивные функции. Он может только замедлить симптомы заболевания, а не предотвратить его.

«Это подчеркивает важность изучения того, как пища и питательные вещества создают устойчивость для защиты стареющего мозга от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и другие сопутствующие деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Деменция — это общий термин, описывающий множество состояний, вызывающих схожие симптомы, включая потерю памяти, спутанность сознания и проблемы с мышлением. Сюда входят такие состояния, как болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.


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Авторы нового исследования подсчитали уровни витамина D в четырех областях органов участников, включая две области, которые имеют тенденцию изменяться по мере развития болезни Альцгеймера.

В исследовании впервые был обнаружен витамин D в тканях головного мозга и витамин D в областях мозга, связанных с улучшением когнитивных функций.

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Но исследование не объяснило, как витамин D влияет на функцию мозга. Не было обнаружено никакой связи между витамином D и уровнями опасных веществ в мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера.

"Витамин D связан с уменьшением содержания таких химических веществ, как бета-амилоид и фосфорилированный тау-белок — двух химических веществ, которые повреждают участки мозга".



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