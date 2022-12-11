Эндокринолог Гуреева поделилась привычкой перед сном, которая сигнализирует о диабете

«Однако есть некоторые важные симптомы, на которые следует обратить внимание, в том числе чувство усталости, жажды и обильное мочеиспускание, особенно ночью. Возможно, вы не заметили, что стали брать стакан воды перед сном или стали чаще вставать ночью, чтобы сходить в туалет», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Если у вас есть какие-либо из этих симптомов и вы думаете, что у вас может быть диабет 2 типа».

Когда уровень глюкозы в крови слишком высок, это может вызвать множество симптомов, однако люди с диабетом 2 типа часто не замечают никаких симптомов до постановки диагноза. Это связано с тем, что состояние развивается медленно, и мы довольно часто проводим анализы крови у людей с высоким риском, поэтому его выявляют на ранней стадии.Другие «менее очевидные симптомы», которые могут проявиться, включают зуд гениталий, молочницу, помутнение зрения или раны, которые заживают дольше.Необходимость пить больше воды связана с повышенной потребностью в мочеиспускании, которая возникает при диабете. Когда у вас диабет, ваши почки усердно работают, чтобы удалить избыток глюкозы из крови. Но в какой-то момент ваши почки не выдерживают. Глюкоза накапливается в моче и, как следствие, приносит с собой много жидкости.Диабет не обязательно связан с употреблением большого количества сахара. Он может передаваться по наследству и тесно связан с другими факторами образа жизни. Ожирение, ваша общая диета и то, насколько вы активны, также способствуют возникновению диабета.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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