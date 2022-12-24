29-летняя женщина, которая годами ела спички, страдала тяжелым дефицитом железа

"Поскольку организм изо всех сил пытается доставить кислород к клеткам, он чувствует усталость и одышку. Наблюдались и другие проявления, когда люди начинали есть посторонние предметы. Согласно ряду исследований, это явление является основным проявлением дефицита железа. Пикацизм, по-видимому, тесно связан с железодефицитной анемией, но механизмы, лежащие в основе этой связи, остаются неизвестными", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Клинический случай

«Ночью, когда ее муж и сын спали, она бросала горящие концы спичек, а остальные раскусывала мелкими кусочками, впитывала и вертела во рту, прежде чем проглотить. Она говорит, что чувствовала невероятно сильное желание совершить такое поведение и чувствовала себя счастливой на каждом этапе этого, и у нее не было отвращения».

Дефицит железа по-прежнему вызывает озабоченность у органов здравоохранения во всем мире, поскольку он прокладывает путь к серьезным проблемам, когда его плохо лечат. Это питательное вещество имеет решающее значение для производства гемоглобина, белка, ответственного за перенос кислорода в крови.Пика — редкое расстройство, которое может остаться незамеченным при психиатрическом обследовании с осмотром, и пациенты обычно склонны это скрывать. При компульсивном состоянии люди склонны есть непищевые вещества, такие как б29-летней пациентки, которая обратилась в службу неотложной помощи после двух дней болей в животе и запоров.Жалоба пациента заключалась в привычке есть от четырех до пяти пачек спичек в день в течение 3,5–4 лет, говорится в отчете.У пациентки был определенный уровень осведомленности о том, что пикацизм может быть причиной ее симптомов, но она не обращалась за психиатрическим лечением.В то время как некоторые виды пикацизма не требуют лечения, серьезные осложнения могут возникнуть в результате проглатывания инородных предметов. Более того, поскольку пикацизм не вызывает явных изменений во внешности, его легко можно не заметить из-за склонности пациента к скрытности и его склонности к приступам. При дефиците железа состояние, вероятно, вызвано недостатком железа в некоторых областях мозга.Ранее МедикФорум писал о продуктах, полезных для печени.

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