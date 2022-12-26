Эндокринолог назвала 5 лучших заменами продуктов, чтобы снизить риск диабета

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Эндокринолог назвала 5 лучших заменами продуктов, чтобы снизить риск диабета


Диабет сильно зависит от диеты — то, что вы едите, действительно может влиять на уровень сахара в крови. У людей, которые регулярно выпивают до двух сладких напитков в день, риск развития диабета 2 типа на 26% выше, чем у тех, кто редко употребляет такие напитки.


«Вода является предпочтительным или без сахара. Еще один способ минимизировать риск высокого уровня сахара в крови — заменить рафинированное зерно цельным зерном. Они очень мало удаляются при обработке и содержат все три части зерна, поэтому они содержат широкий спектр питательных веществ», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


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Цельнозерновые продукты содержат отруби, которые представляют собой жесткую внешнюю оболочку, содержащую клетчатку, фолиевую кислоту, магний, железо и цинк.

Также в состав цельного зерна входит эндосперм, состоящий из углеводов и белков. Зародыш, который богат питательными веществами, содержит ненасыщенные жиры, витамины группы В, витамин Е, селен и фитонутриенты.


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Цельнозерновые продукты:
  • Овес
  • Ячмень
  • коричневый рис
  • Дикий рис
  • Кукуруза
  • Лебеда
  • Амарант
  • Твердая пшеница
  • Полба
  • Гречиха

Рафинированное зерно

С другой стороны, из очищенных зерен в процессе обработки удаляются отруби и зародыши, что означает, что они менее питательны.

«Продукты из очищенного зерна включают белый хлеб, белую пасту, белый рис и большинство расфасованных тортов, печенья и кондитерских изделий».

Также предлагает заменить подслащенные ароматизированные йогурты на простой йогурт, чтобы минимизировать риск диабета. Другой совет - заменить «подслащенные хлопья на обычные овсяные хлопья или простые несладкие мюсли.

Последний совет— есть меньше еды на вынос и больше готовить домашнюю еду.


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