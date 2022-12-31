5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение

«Если вы теряете волосы и начинаете появляться залысины или залысины, виновником, скорее всего, является сочетание вашей генетики и воздействия ДГТ на ваши волосы. В настоящее время наиболее эффективным способом предотвращения выпадения волос является блокирование ДГТ с помощью финастерида — рецептурного лекарства от выпадения волос. Некоторые исследования также показывают, что определенные продукты и добавки могут снизить уровень ДГТ», - говорит трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.





"Лауриновая кислота, вещество, содержащееся в кокосовом масле, может — в сочетании с другими компонентами — влиять на фермент, который превращает тестостерон в ДГТ. Другим ингредиентом, который стоит учитывать при выпадении волос, является зеленый чай.".

Генетически обусловленное состояние выпадения волос не должно быть неизбежным. Есть способы помочь ингибировать гормон андроген, дигидротестостерон (ДГТ), который в противном случае может повредить волосяные фолликулы.Одним из первых ингредиентов, которые вы, возможно, захотите добавить в свою кулинарию, являетсяХотя нет никаких доказательств того, что куркума влияет на рост волос, некоторые ранние исследования показали, что она может оказывать влияние на ДГТ. Ежедневное употребление куркумина (мощного антиоксиданта, содержащегося в куркуме) снижает уровень ДГТ у мышей.Еще одна многообещающая область исследований показывает, чтосодержащийся в соевых бобах, может помочь снизить уровень ДГТ в организме.Некоторые исследования показали, чтополученное методом холодного отжима из семян тыквы, может помочь предотвратить выпадение волос и стимулировать их рост.Ранее МедикФорум писал о специях полезных для печени.

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