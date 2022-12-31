5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение
Редеющие волосы могут быть очень неприятными, особенно если вы знаете, что подвержены риску облысения по мужскому типу.
Генетически обусловленное состояние выпадения волос не должно быть неизбежным. Есть способы помочь ингибировать гормон андроген, дигидротестостерон (ДГТ), который в противном случае может повредить волосяные фолликулы.
«Если вы теряете волосы и начинаете появляться залысины или залысины, виновником, скорее всего, является сочетание вашей генетики и воздействия ДГТ на ваши волосы. В настоящее время наиболее эффективным способом предотвращения выпадения волос является блокирование ДГТ с помощью финастерида — рецептурного лекарства от выпадения волос. Некоторые исследования также показывают, что определенные продукты и добавки могут снизить уровень ДГТ», - говорит трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.
Одним из первых ингредиентов, которые вы, возможно, захотите добавить в свою кулинарию, является куркума.
Хотя нет никаких доказательств того, что куркума влияет на рост волос, некоторые ранние исследования показали, что она может оказывать влияние на ДГТ. Ежедневное употребление куркумина (мощного антиоксиданта, содержащегося в куркуме) снижает уровень ДГТ у мышей.
Еще одна многообещающая область исследований показывает, что соевый белок, содержащийся в соевых бобах, может помочь снизить уровень ДГТ в организме.
"Лауриновая кислота, вещество, содержащееся в кокосовом масле, может — в сочетании с другими компонентами — влиять на фермент, который превращает тестостерон в ДГТ. Другим ингредиентом, который стоит учитывать при выпадении волос, является зеленый чай.".
Некоторые исследования показали, что масло семян тыквы, полученное методом холодного отжима из семян тыквы, может помочь предотвратить выпадение волос и стимулировать их рост.
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