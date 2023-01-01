Ешьте эти продукты два раза в неделю, чтобы снизить давление

«Есть исследования, которые показывают, что омега-3 жирные кислоты, магний и резистентность к инсулину могут быть частью картины гипертонии. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, в какой степени. Лучший совет — перейти на ежедневную диету, богатую орехами, фруктами, семенами и разнообразными овощами, с жирной рыбой, которую можно есть два-три раза в неделю, и сократить количество рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, белая паста, и белый рис», - говорит Пономарева специально для МедикФорум.

Уменьшить употребление алкоголя

"Некоторые виды алкоголя также содержит большое количество сахара, что может привести к увеличению жировых отложений, что еще больше повысит кровяное давление. Нет никаких известных физиологических преимуществ алкоголя как такового".

Многие люди знают, что диета является основным фактором, когда речь идет о высоком кровяном давлении или гипертонии. В частности, соль является основным виновником, поскольку она заставляет тело удерживать воду, тем самым увеличивая давление на кровеносные сосуды. Однако точно так же, как одни продукты могут повышать кровяное давление, другие могут способствовать его снижению.рекомендовала употреблять пищу,Со временем чрезмерное употребление алкоголя повысит кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.

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