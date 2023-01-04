4 признака, что у вас развивается артрит суставов

«Боль может быть в одной части тела или во многих разных частях», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Утренняя скованность, которая длится более часа, является веской причиной для подозрения на артрит».

«Отек, который длится три дня или дольше или возникает более трех раз в месяц, должен побудить к посещению врача».

Боль

Жесткость

Красная и опухшая кожа, теплая на ощупь

Трудно встать со стула

Боль — один из «классических» признаков артрита; неприятное ощущение может прийти и уйти в любое время.Если вы испытываете боль сразу после пробуждения, или после того, как посидели за столом или в машине в течение длительного времени, у вас может быть артрит.Еще одним признаком артрита является покраснение и отек кожи над суставом, который может быть теплым на ощупь.Хотя профилактика остеоартрита, например, невозможна, если у вас есть заболевание, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы справиться с дискомфортом. Хорошая диета и регулярные физические упражнения помогут сохранить мышцы сильными и контролировать свой вес, что полезно при остеоартрите.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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