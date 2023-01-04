4 признака, что у вас развивается артрит суставов

37 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8638041/
4 признака, что у вас развивается артрит суставов


Хотя артрит может развиться в любом возрасте, заболевание суставов более вероятно, когда человек достигает 40-летнего возраста. Мало того, люди подвергаются более высокому риску, если у них есть семейная история болезни. Существует четыре «общих предупредительных сигнала» этого заболевания.

Боль — один из «классических» признаков артрита; неприятное ощущение может прийти и уйти в любое время.

«Боль может быть в одной части тела или во многих разных частях», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Если вы испытываете боль сразу после пробуждения, или после того, как посидели за столом или в машине в течение длительного времени, у вас может быть артрит.

«Утренняя скованность, которая длится более часа, является веской причиной для подозрения на артрит».


Артрит: четыре признака, с которыми нужно обратиться к врачу


Еще одним признаком артрита является покраснение и отек кожи над суставом, который может быть теплым на ощупь.

«Отек, который длится три дня или дольше или возникает более трех раз в месяц, должен побудить к посещению врача».


Признаки артрита
  • Боль
  • Жесткость
  • Красная и опухшая кожа, теплая на ощупь
  • Трудно встать со стула

Хотя профилактика остеоартрита, например, невозможна, если у вас есть заболевание, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы справиться с дискомфортом. Хорошая диета и регулярные физические упражнения помогут сохранить мышцы сильными и контролировать свой вес, что полезно при остеоартрите.


Артрит: 4 признака того, что он сокращает человеку продолжительность жизни


Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Боль в суставах: 4 признака, с которыми необходимо обратиться к врачу
Артрит: названы 4 «важных признака», с которыми нужно к врачу
Как понять, что у вас артрит? Четыре типичных признака
Теги : советы врачей, артрит, признаки артрита
4 признака, что у вас развивается артрит суставов
Пить вчерашний чай нельзя
Конфеты с алкоголем могут быть опасны из-за риска гипергликемии