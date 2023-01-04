4 признака, что у вас развивается артрит суставов
Хотя артрит может развиться в любом возрасте, заболевание суставов более вероятно, когда человек достигает 40-летнего возраста. Мало того, люди подвергаются более высокому риску, если у них есть семейная история болезни. Существует четыре «общих предупредительных сигнала» этого заболевания.
Боль — один из «классических» признаков артрита; неприятное ощущение может прийти и уйти в любое время.
«Боль может быть в одной части тела или во многих разных частях», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Если вы испытываете боль сразу после пробуждения, или после того, как посидели за столом или в машине в течение длительного времени, у вас может быть артрит.
«Утренняя скованность, которая длится более часа, является веской причиной для подозрения на артрит».
Еще одним признаком артрита является покраснение и отек кожи над суставом, который может быть теплым на ощупь.
«Отек, который длится три дня или дольше или возникает более трех раз в месяц, должен побудить к посещению врача».
Признаки артрита
- Боль
- Жесткость
- Красная и опухшая кожа, теплая на ощупь
- Трудно встать со стула
Хотя профилактика остеоартрита, например, невозможна, если у вас есть заболевание, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы справиться с дискомфортом. Хорошая диета и регулярные физические упражнения помогут сохранить мышцы сильными и контролировать свой вес, что полезно при остеоартрите.
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