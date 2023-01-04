Зеленый чай «выключает» гены накопления жира

«Листовая зелень, зеленый чай и яркие овощи могут помочь уменьшить отек и отключить гены накопления жира. Также было доказано, что употребление зеленого чая уменьшает висцеральный жир», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Зеленый чай содержит мало калорий и содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG), который, как показывают исследования, эффективно уменьшает жир на животе».

«Площадь брюшного висцерального жира, масса тела и жировые отложения значительно уменьшились при лечении зеленым чаем, обогащенным катехином, но эти эффекты не наблюдались в контрольной группе».

Диета и физические упражнения являются наиболее эффективными мерами для похудения, но травяные чаи также стали важным функциональным лекарством как в восточных, так и в западных странах из-за их широкого спектра преимуществ для здоровья. Среди их многих качеств — эффект против ожирения, который считается полезным для предотвращения метаболических синдромов, таких как диабет.Некоторые исследования показывают, что польза зеленого чая от висцерального жира может проявиться уже через несколько недель после приема добавок.Эти эффекты в значительной степени объясняются непревзойденным антиоксидантным составом напитка.В общей сложности 118 испытуемых ежедневно потребляли напиток, содержащий 609,3 мг катехинов и 68,7 мг кофеина, или контрольный напиток в течение 12 недель.У каждого субъекта измеряли площадь абдоминального жира, массу тела и состав на 0-й, 8-й и 12-й неделе.Кроме того, на 12-й неделе наблюдалось значительное уменьшение площади висцерального жира по сравнению с контрольной группой.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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