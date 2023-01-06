5 «ранних» признаков, которые сигнализируют об инсульте

«Хотя ТИА длится всего несколько минут и не вызывает необратимых повреждений, она может быть предупреждающим признаком того, что возможный инсульт «может произойти в будущем. В некоторых случаях это может произойти через несколько часов или дней или даже через несколько лет», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Слабость и/или онемение лица, рук или ног, как правило, на одной стороне тела

Невнятная или искаженная речь

Слепота или двоение в глазах в одном или обоих глазах

Головокружение

Потеря равновесия и/или координации

«Несмотря на то, что эти симптомы мини-инсульта обычно кратковременны и обычно длятся от одной до пяти минут, важно немедленно обратиться к врачу для быстрой диагностики и лечения, чтобы предотвратить полномасштабный инсульт».

Инсульты часто изображаются как неотложные состояния, возникающие из ниоткуда, но некоторые люди могут испытывать предупреждающие знаки за время, предшествующее инсульту.Примерно у каждого третьего человека, перенесшего прединсульт, в конечном итоге разовьется полноценный инсульт. Прединсульты или мини-инсульты являются общими терминами, используемыми для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА). Транзиторная ишемическая атака провоцируется временным нарушением кровоснабжения участка мозга.Причина, по которой эти «ранние» признаки похожи на полномасштабный инсульт, сводится к тому, что вызывает обе эти проблемы со здоровьем. Ишемический инсульт возникает, когда тромб блокирует кровоснабжение части мозга. Во время прединсульта происходит то же самое.Однако эта блокировка носит временный характер в случае ТИА, поэтому вы увидите симптомы, длящиеся всего несколько минут.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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