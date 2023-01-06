5 «ранних» признаков, которые сигнализируют об инсульте
Инсульт — это неотложная медицинская ситуация, вызванная обструкцией кровотока. Когда орган лишается жизненно важного кислорода, системы организма начинают отключаться. Хотя инсульты обычно случаются без предупреждения, определенные признаки могут появиться за несколько дней или недель до инсульта.
Инсульты часто изображаются как неотложные состояния, возникающие из ниоткуда, но некоторые люди могут испытывать предупреждающие знаки за время, предшествующее инсульту.
Примерно у каждого третьего человека, перенесшего прединсульт, в конечном итоге разовьется полноценный инсульт. Прединсульты или мини-инсульты являются общими терминами, используемыми для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА). Транзиторная ишемическая атака провоцируется временным нарушением кровоснабжения участка мозга.
«Хотя ТИА длится всего несколько минут и не вызывает необратимых повреждений, она может быть предупреждающим признаком того, что возможный инсульт «может произойти в будущем. В некоторых случаях это может произойти через несколько часов или дней или даже через несколько лет», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Симптомы прединсульта могут отражать симптомы настоящего инсульта, в том числе:
- Слабость и/или онемение лица, рук или ног, как правило, на одной стороне тела
- Невнятная или искаженная речь
- Слепота или двоение в глазах в одном или обоих глазах
- Головокружение
- Потеря равновесия и/или координации
Однако эта блокировка носит временный характер в случае ТИА, поэтому вы увидите симптомы, длящиеся всего несколько минут.
«Несмотря на то, что эти симптомы мини-инсульта обычно кратковременны и обычно длятся от одной до пяти минут, важно немедленно обратиться к врачу для быстрой диагностики и лечения, чтобы предотвратить полномасштабный инсульт».
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