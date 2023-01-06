Чутко спящие люди подвержены риску диабета, гипертонии и болезней сердца

"Чуткий сон может подвергнуть вас риску многих заболеваний. Плохое качество сна связано с диабетом 2 типа, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Частое мочеиспускание

Чувство жажды

Постоянная усталость

Похудение без усилий

Зуд вокруг полового члена или влагалища или молочница

Порезы или раны заживают дольше

Затуманенное зрение

Высокое кровяное давление

"Люди с высоким кровяным давлением могут чувствовать себя нормально. Однако это состояние может быть опасным для жизни, так как увеличивает риск сердечных приступов и инсультов".

Затуманенное зрение

Носовые кровотечения

Одышка

Боль в груди

Головокружение

Головные боли

Сердечно-сосудистые заболевания

Боль в груди

Боль, слабость или онемение ног и/или рук

Одышка

Очень быстрое или медленное сердцебиение

Чувство головокружения, головокружения или слабости

Усталость

Опухшие конечности

Как лучше спать, если вы чутко спите

Люди с чутким сном пробуждаются в ответ на небольшие помехи, например, когда их партнер меняет позу во сне, шум снаружи или в коридоре включается свет. Люди, спящие чутко, могут помочь себе, соблюдая правила гигиены сна.Здоровые привычки сна включают, когда это возможно, просыпаться и ложиться спать в одно и то же время каждый день и ночь. Создание успокаивающей рутины перед сном, которая включает в себя те же шаги в том же порядке, может подготовить мозг к отходу ко сну.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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