Диабет: употребление еды «в правильном порядке» помогает сбалансировать сахар в крови

«Ешьте пищу в правильном порядке. Важно не только то, что вы едите, но и то, как вы это едите, также может влиять на уровень сахара в крови. Хитрость в управлении уровнем сахара в крови проста: сначала ешьте овощи, затем жиры и белки, и только после всего этого ешьте сахара и крахмалы. Клетчатка в овощах покрывает стенки кишечника, а сахар и крахмал всасываются в меньшей степени и медленнее, что означает более сбалансированный уровень сахара в крови», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Подружитесь с уксусом

«Кислота в уксусе заставляет амилазу, фермент, отвечающий за переваривание углеводов, расщеплять крахмалы и сахара медленнее».

Не ешьте сладкие завтраки

«Чтобы обратить шансы в свою пользу, начните свой день с чего-то натурального, легкого, представляющего собой комбинацию золотого трио: белок, полезные жиры и клетчатка. Отличным вариантом будет омлет с салатом или тост из копченого лосося с помидорами».

Диабет 2 типа — это потенциально изменяющее жизнь состояние, которое приводит к тому, что уровень сахара в крови становится слишком высоким. Наблюдение за тем, что вы едите, может быть важно, если у вас есть заболевание или вы находитесь в группе риска.Она поделилась четырьмя другими советами по еде, чтобы контролировать уровень сахара в крови.Попробуйте внедрить новую привычку — перед едой выпивайте высокий стакан воды с одной столовой ложкой уксуса.Это также помогает вашим мышцам хранить сахар в виде гликогена в мышцах, что помогает снизить уровень сахара в крови и сбалансировать реакцию инсулина до еще большего предела.Все классические продукты для завтрака – вафли, блины, сладкие кукурузные хлопья – легко представить на десертном столе. Первая еда, которую вы едите за день, пробуждает вашу систему пищеварения и определяет, как ваши клетки будут реагировать на уровень сахара в крови в течение всего дня.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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