Диабет: 2 простых правила приема пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови – врач

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Диабет: 2 простых правила приема пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови – врач


Диабет 2 типа встречается гораздо чаще, чем первый, а повышенный уровень сахара в крови обычно вызван избыточным весом или недостаточной физической нагрузкой. По этой причине пища играет огромную роль в контроле диабета, и пациентам рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты и при необходимости снизить потребление жиров, соли и сахара.

И дело не только в том, что именно вы едите, но и в том, как вы это едите. Диетолог Василиса Пономарева поделилась специально с МедикФорум двумя простыми изменениями в своем питании, чтобы снизить вероятность скачка уровня сахара в крови.


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«Сочетайте углеводы. Каждый раз, когда вы идете есть что-то, содержащее углеводы (хлеб, макароны, рис, картофель или сладкие продукты), сочетайте их с источником белка (мясо, молочные продукты, морепродукты, бобы, тофу), жира (например, орехи, семена, оливковое масло) или клетчатку (овощи и цельнозерновые). Это замедлит всасывание углеводов в кровоток и поможет избежать всплеска глюкозы, который может произойти, если вы съели только крахмалистую или сладкую пищу», - объясняет диетолог.


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Она также объяснила, как порядок, в котором вы едите, может иметь значение. Употребление в пищу макронутриентов (клетчатки, белков, жиров и углеводов) в определенном порядке может снизить пик глюкозы после еды на 73 процента.

"Сначала должны быть овощи, затем белки и жиры, а затем крахмалы и сахара. Представьте, что вы садитесь за вкусный стейк с картофельным пюре и жареными овощами".

Следуя этому совету, вы должны сначала съесть овощи, затем стейк и оставить картофель напоследок. Клетчатка, белок и жир помогают уменьшить всплеск глюкозы. 


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