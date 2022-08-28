Диабет: 2 простых правила приема пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови – врач

«Сочетайте углеводы. Каждый раз, когда вы идете есть что-то, содержащее углеводы (хлеб, макароны, рис, картофель или сладкие продукты), сочетайте их с источником белка (мясо, молочные продукты, морепродукты, бобы, тофу), жира (например, орехи, семена, оливковое масло) или клетчатку (овощи и цельнозерновые). Это замедлит всасывание углеводов в кровоток и поможет избежать всплеска глюкозы, который может произойти, если вы съели только крахмалистую или сладкую пищу», - объясняет диетолог.

"Сначала должны быть овощи, затем белки и жиры, а затем крахмалы и сахара. Представьте, что вы садитесь за вкусный стейк с картофельным пюре и жареными овощами".