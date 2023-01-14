Эта комбинация симптомов является «первым и наиболее заметным» признаком рака кишечника

«Когда появляются симптомы, они, вероятно, будут различаться и быть неспецифическими», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Ректальное кровотечение часто является первым и наиболее заметным симптомом рака кишечника. Сочетание ректального кровотечения и изменения характера стула или ректальное кровотечение при отсутствии перианальных симптомов считается распространенным типом проявления».

Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, возникает внутри толстой кишки, состоящей из толстой и прямой кишки. Отсутствие симптомов на ранних стадиях затрудняет определение состояния, но время имеет решающее значение при лечении смертельной болезни. К счастью, одна комбинация симптомов может помочь быстро обнаружить заболевание.К сожалению, многие люди с раком кишечника не испытывают никаких симптомов в самом начале.Это усложняет выявление и диагностику рака кишечника на ранних стадиях. Однако, по словам врача, одна комбинация симптомов может стать сигналом тревоги.Перианальные симптомы описывают проблемы, затрагивающие область вокруг ануса, от зуда до боли. Причина, по которой важно исключить эти проблемы, сводится к таким состояниям, как геморрой. Эти шишки также могут быть связаны с кровью, как рак кишечника.Некоторые симптомы рака кишечника могут помочь отличить рак от других проблем. Стойкие изменения в работе кишечника, о которых следует знать, включают диарею, запоры, а также изменения консистенции стула.Частота может содержать подсказки: некоторые больные раком кишечника чаще нуждаются в походах в туалет. Когда дело доходит до распространенности симптомов, кровь в стуле считается одним из наиболее частых признаков.Ранее МедикФорум писал о самом полезном завтраке.

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