4 запаха, часто описываемых у онкологических больных с неизлечимым диагнозом

«Какой бы ни была причина первичного рака, могут существовать или сосуществовать три источника неприятного запаха, (включая) некроз, суперинфекцию и потливость и/или выделения», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"В качестве превентивной меры любому пациенту, страдающему от вонючей раны, рекомендуется обратиться за помощью к врачу, иначе симптомы могут усилиться. Хотя эти симптомы возникают при всех типах рака, наиболее вероятно проявление симптомов на эпидермисе при различных видах рака кожи".

Онкологические больные, получающие паллиативную помощь, обычно страдают от опухоли, распространение которой не поддается лечению. На этом этапе помощь в конце жизни направлена на облегчение бремени симптомов у пациентов. Однако лица, осуществляющие уход, иногда изо всех сил пытаются справиться с неприятными запахами, возникающими в результате «суперинфекций» и выделений.Пациенты с неприятным запахом на терминальной стадии рака часто становятся проблемой для тех, кто за ними ухаживает.При некрозе запах имеет тенденцию отражать мертвые или некротизированные ткани или бактерии в ране, что может давать запах, сравнимый с запахом гниющего мяса или гниющих фруктов.Чтобы предотвратить дальнейшее заражение, специалисты советуют всем, у кого неприятный запах исходит от открытой язвы, обратиться за медицинской помощью к врачу.В большинстве случаев для устранения инфекции достаточно курса антибиотиков, но могут потребоваться более строгие меры для удаления омертвевших тканей из пораженного участка. При раке суперинфекция обычно определяется как инфекция, возникающая во время курса антибиотиков или в течение недели после прекращения антибактериальной терапии.Хотя инфицированные родинки не являются обычным признаком рака кожи, они могут возникать при тяжелых формах заболевания, таких как меланома. При метастатической меланоме болезнь часто распространяется внутрь органов, но в некоторых случаях наблюдается инфицирование тканей, имитирующее грибковые инфекции.На начальных стадиях наиболее часто встречающимся признаком рака кожи являются имеющиеся веснушки и родинки или появление новых.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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