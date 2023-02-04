4 добавки, рекомендованные врачами, которые следует принимать — от львиной гривы до спирулины

«Прежде чем начинать принимать какую-либо новую добавку, важно сначала сосредоточиться на выборе образа жизни, который мы можем контролировать. Это включает в себя повышение плотности питательных веществ в нашей пище, потребление достаточного количества белка, балансирование потребления углеводов для поддержания контролируемого уровня сахара в крови, оптимизацию качества сна, снижение стресса и воздействия токсинов, обучение правильному дыханию и ежедневное пребывание на улице. основа. Добавки очень индивидуальны, и добавки всегда следует принимать под наблюдением врача», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Родиола розовая

Гриб львиная грива

«Гриб не только стимулирует регенерацию клеток головного мозга, но и улучшает кровоток и доставку питательных веществ в мозг, а также защищает мозг от ухудшения состояния. Многие используют львиную гриву как «ноотроп», добавку, улучшающую работу мозга. Львиная грива может улучшить внимание и познание, уменьшить беспокойство и улучшить настроение, одновременно поддерживая микробиом кишечника и уменьшая воспаление во всем теле».

Коллагеновые пептиды

Спирулина

"Было обнаружено, что прием спирулины помогает вывести из организма тяжелые металлы, снизить уровень холестерина и артериального давления, повысить уровень энергии и физическую работоспособность, а также снизить риск рака и инсульта. Хотя он имеет довольно сильный вкус, его можно добавлять в смузи, йогурт или гуакамоле или принимать в форме капсул".

Следующие потенциально применимы ко многим из-за их широких преимуществ и общей безопасности.Родиола — это корень, произрастающий в горных районах Европы и Азии. Это популярный «адаптоген», что означает, что он помогает организму адаптироваться к стрессу. Эта способность способствовать состоянию баланса в теле делает его мощной помощью против стресса и беспокойства, которые так распространены в нашей занятой жизни.Львиная грива — это лекарственный гриб, гриб с терапевтическими свойствами, который также классифицируется как «адаптоген» из-за безопасности использования и положительного влияния на уровень стресса.Коллаген — это тип белка, который распространен во всем организме, особенно в мягких тканях, таких как кожа, мышцы, сухожилия и связки, а также в наших костях.С возрастом здоровье этих тканей ухудшается, что приводит к видимым эффектам старения, таким как морщины на коже, и невидимым эффектам, таким как уменьшение мышечной массы и слабость костей. Было показано, что добавки с пептидами коллагена укрепляют кожу, улучшают ее эластичность и увлажнение, даже уменьшая морщины. Коллаген также поддерживает здоровье ваших суставов, помогает предотвратить потерю костной массы, уменьшить боль в суставах и может способствовать росту мышц наряду с тренировками с отягощениями.Спирулина — это разновидность сине-зеленых водорослей, которая считается одним из самых богатых питательными веществами продуктов на планете.Он особенно богат белком, витаминами группы В и медью, важным минералом, которого часто не хватает в нашем рационе, и является источником магния, калия, марганца, железа, цинка и йода. Это также отличный источник антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление и защитить тело и мозг от повреждения свободными радикалами.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы и чеснока.

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