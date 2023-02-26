Врач Кондрахин: стойкие остаточные явления после ОРВИ – опасный симптом

«Слабость, утомляемость, покашливание обычно уходят бесследно. Если по истечении двух недель симптомы сохраняются, это может говорить о проявившихся хронических заболеваниях», - сообщил специалист.

«Также крайне желательно сделать ЭКГ, чтобы исключить заболевания сердца, в частности», миокардит», - порекомендовал эксперт.

Врач Кондрахин рассказал в интервью, что некоторые недомогания как остаточные явления могут наблюдаться после вирусных болезней до двух недель. Если переболевший человек ощущает неблагополучные симптомы в течение более длительного времени, это должно насторожить и заставить обратиться за обследованием к медикам.Беседуя с «Вечерней Москвой», врач Кондрахин добавил , что одним из последствий вирусных инфекций бывают нарушения в состоянии щитовидной железы. В случае слишком долго длящейся слабости после ОРВИ можно заподозрить наличие авитаминоза. Кроме того, это может оказаться опасным симптомом бронхита, миокардита, пневмонии, анемии, гастрита, холецистита, панкреатита – данные патологии также могут возникать или обостряться после заболеваний из категории ОРВИ.Длительные остаточные явления могут говорить о дополнительно возникшей инфекции. Обращение к врачу позволит выявить ее и пройти нужную терапию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что применение сосудосуживающих капель при насморке является ошибочной мерой

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