Врач Кондрахин: стойкие остаточные явления после ОРВИ – опасный симптом

2 695 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/portrait-of-beautiful-bored-businesswoman-leaning-on-her-elbow-in-exhaustion_10272202.htm#query=fatigue&position=4&from_view=search&track=sph
остаточные явления после ОРВИ

По словам врача Андрея Кондрахина, стойкие остаточные явления после перенесенного ОРВИ, например, в виде кашля и слабости, нужно проверять у специалистов.

Врач Кондрахин рассказал в интервью, что некоторые недомогания как остаточные явления могут наблюдаться после вирусных болезней до двух недель. Если переболевший человек ощущает неблагополучные симптомы в течение более длительного времени, это должно насторожить и заставить обратиться за обследованием к медикам.

«Слабость, утомляемость, покашливание обычно уходят бесследно. Если по истечении двух недель симптомы сохраняются, это может говорить о проявившихся хронических заболеваниях», - сообщил специалист.

Беседуя с «Вечерней Москвой», врач Кондрахин добавил, что одним из последствий вирусных инфекций бывают нарушения в состоянии щитовидной железы. В случае слишком долго длящейся слабости после ОРВИ можно заподозрить наличие авитаминоза. Кроме того, это может оказаться опасным симптомом бронхита, миокардита, пневмонии, анемии, гастрита, холецистита, панкреатита – данные патологии также могут возникать или обостряться после заболеваний из категории ОРВИ.

Врач Кондрахин назвал заболевания с симптомом в виде боли в груди


Длительные остаточные явления могут говорить о дополнительно возникшей инфекции. Обращение к врачу позволит выявить ее и пройти нужную терапию.

Врач посоветовал правильно принимать парацетамол с учетом токсичности


«Также крайне желательно сделать ЭКГ, чтобы исключить заболевания сердца, в частности», миокардит», - порекомендовал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что применение сосудосуживающих капель при насморке является ошибочной мерой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Кондрахин назвал опасные нарушения с симптомом в виде низкой температуры
Какими симптомами проявляется повышенный холестерин: терапевт Кондрахин
Врач Кондрахин назвал заболевания, возникающие из-за негативных эмоций
Теги : ОРВИ, опасные симптомы, Андрей Кондрахин