Чай из красного женьшеня снижает уровень холестерина и защищает от болезней сердца - нутрициолог Строков

«Поскольку многие из нас пытаются найти естественные способы улучшить свое здоровье, корейский чай с красным женьшенем стал еще более популярным за последние несколько лет. Этот согревающий напиток сделан из корня корейского женьшеня (не путать с американским или сибирским женьшенем, которые очень разные). Чай имеет довольно землистый вкус, поэтому его обычно смешивают с медом, сахаром или лимоном. Это гораздо лучший вариант, чем энергетический напиток с высоким содержанием сахара, а также хорошая альтернатива кофе, если кофе заставляет вас нервничать. Он также обладает сильными антиоксидантными свойствами», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Витамина C

Флавоноидов

Гинсенозидов

Других фенольных кислот

Высокий уровень холестерина может быть смертельным. Холестерин — это тип жира, который содержится в крови, и его слишком много может накапливаться, вызывая закупорку. Если не лечить, это может привести к ряду опасных заболеваний и чрезвычайных ситуаций, таких как болезни сердца, сердечные приступы и инсульты среди других.Высокий уровень холестерина можно снизить с помощью ряда изменений образа жизни, таких как сокращение потребления насыщенных жиров, курения и алкоголя.Добавление уникального чая в ваш распорядок дня также может помочь.Многие исследования показали, что корейский красный женьшень может помочь в регулировании артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

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