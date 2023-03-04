Чай из красного женьшеня снижает уровень холестерина и защищает от болезней сердца - нутрициолог Строков

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Чай из красного женьшеня снижает уровень холестерина и защищает от болезней сердца - нутрициолог Строков


По словам нутрициолога, напиток также снижает кровяное давление и снижает уровень сахара в крови.


Высокий уровень холестерина может быть смертельным. Холестерин — это тип жира, который содержится в крови, и его слишком много может накапливаться, вызывая закупорку. Если не лечить, это может привести к ряду опасных заболеваний и чрезвычайных ситуаций, таких как болезни сердца, сердечные приступы и инсульты среди других.

Высокий уровень холестерина можно снизить с помощью ряда изменений образа жизни, таких как сокращение потребления насыщенных жиров, курения и алкоголя.

Добавление уникального чая в ваш распорядок дня также может помочь.


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«Поскольку многие из нас пытаются найти естественные способы улучшить свое здоровье, корейский чай с красным женьшенем стал еще более популярным за последние несколько лет. Этот согревающий напиток сделан из корня корейского женьшеня (не путать с американским или сибирским женьшенем, которые очень разные). Чай имеет довольно землистый вкус, поэтому его обычно смешивают с медом, сахаром или лимоном. Это гораздо лучший вариант, чем энергетический напиток с высоким содержанием сахара, а также хорошая альтернатива кофе, если кофе заставляет вас нервничать. Он также обладает сильными антиоксидантными свойствами», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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В напитке высокое содержание:
  • Витамина C
  • Флавоноидов
  • Гинсенозидов
  • Других фенольных кислот
Многие исследования показали, что корейский красный женьшень может помочь в регулировании артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.


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