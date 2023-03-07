Меньшее потребление сахара снижает гипертонию за несколько дней - нутрициолог Строков

"Согласно исследованию, сокращение сладкого ингредиента может привести к падению артериального давления всего за 10 дней", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





"После девяти дней такого режима питания исследователи обнаружили, что сокращение потребления сахара снижает артериальное давление, а также уровень холестерина. Одним из основных последствий употребления слишком большого количества сахара является увеличение веса, что является фактором риска высокого кровяного давления".

Высокое кровяное давление, или гипертония, является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Часто называемое тихим убийцей, это состояние не вызывает многих предупреждающих знаков, закладывая эту опасную основу. К счастью, простые диетические изменения могут помочь предотвратить гипертонию.Взрослые люди потребляют слишком много сахара в своем рационе, и только банка большинства сладких напитков содержит более 30 граммов (г). Врачи рекомендуют, чтобы тВ исследовании приняли участие 27 латиноамериканских и 16 афроамериканских детей, страдающих ожирением, в возрасте от восьми до 18 лет. Эти дети регулярно потребляли большое количество сахара, составляющее более 15 процентов их рациона.Исследовательская группа поручила участникам сократить потребление сахара до 10 процентов. Этим детям по-прежнему разрешали есть крахмалистые продукты, такие как рогалики и макароны, или нездоровые продукты, такие как чипсы и пицца из супермаркета.Ранее МедикФорум писал об опасных выделениях из носа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.