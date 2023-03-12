Орехи снижают риск смерти от рака на 40% - диетолог Пономарева

«Итак, сейчас середина дня, и вы жаждете шоколада или, возможно, печенья. Но вместо этого я собираюсь съесть белковую закуску, которая может защитить мое сердце, может предотвратить рак и дать толчок мозгу», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





«Пятилетнее интервенционное исследование, проведенное в Испании с участием более 7000 пожилых людей, показало, что группа, которую просили есть орехи более трех раз в неделю, имела на 40 процентов меньше шансов умереть от рака. И это после учета других факторов образа жизни, таких как употребление алкоголя, физическая активность и курение».

У каждого второго человека в течение жизни разовьется та или иная форма рака. Эта статистика представляет собой пугающую перспективу, но исследования показывают, что риск смертельного заболевания можно изменить.Орехи могут не только предотвратить болезнь, но и снизить риск смерти от нее на колоссальные 40 процентов.Насыщенные хорошими жирами, белками, клетчаткой и противовоспалительными свойствами, орехи предлагают больше, чем просто вкусную закуску.Исследования показывают, что небольшие порции могут снизить риск целого ряда проблем, включая рак, диабет и сердечные заболевания.Хотя орехи могут быть немного дорогими, вам не нужно использовать свои сбережения, чтобы сохранить свое тело здоровым и снизить риск рака. Диетолог объяснила, что всего «горсти» орехов в день должно быть достаточно, чтобы добиться цели.Поэтому, несмотря на то, что мы видим много пользы от орехов, она не рекомендует людям сходить с ума от их употребления.Ранее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

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