Орехи снижают риск смерти от рака на 40% - диетолог Пономарева

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Орехи снижают риск смерти от рака на 40% - диетолог Пономарева


Орехи богаты антиоксидантами, витаминами, клетчаткой, обладает «противовоспалительными» свойствами и многим другим. Этот впечатляющий профиль питания кажется «достаточно хорошим», чтобы предотвратить рак.


У каждого второго человека в течение жизни разовьется та или иная форма рака. Эта статистика представляет собой пугающую перспективу, но исследования показывают, что риск смертельного заболевания можно изменить.

Орехи могут  не только предотвратить болезнь, но и снизить риск смерти от нее на колоссальные 40 процентов.

«Итак, сейчас середина дня, и вы жаждете шоколада или, возможно, печенья. Но вместо этого я собираюсь съесть белковую закуску, которая может защитить мое сердце, может предотвратить рак и дать толчок мозгу», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Насыщенные хорошими жирами, белками, клетчаткой и противовоспалительными свойствами, орехи предлагают больше, чем просто вкусную закуску.

Исследования показывают, что небольшие порции могут снизить риск целого ряда проблем, включая рак, диабет и сердечные заболевания.

«Пятилетнее интервенционное исследование, проведенное в Испании с участием более 7000 пожилых людей, показало, что группа, которую просили есть орехи более трех раз в неделю, имела на 40 процентов меньше шансов умереть от рака. И это после учета других факторов образа жизни, таких как употребление алкоголя, физическая активность и курение».


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Хотя орехи могут быть немного дорогими, вам не нужно использовать свои сбережения, чтобы сохранить свое тело здоровым и снизить риск рака. Диетолог объяснила, что всего «горсти» орехов в день должно быть достаточно, чтобы добиться цели.

Поэтому, несмотря на то, что мы видим много пользы от орехов, она не рекомендует людям сходить с ума от их употребления. 


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