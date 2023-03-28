82% пациентов с рубцеванием печени испытывают боль в трех частях тела - гепатолог Южнова

«О боли сообщают до 82 процентов людей, страдающих циррозом печени, и более половины из этих людей говорят, что их боль носит длительный (хронический) характер», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Воспаление и реакция вашего организма на воспаление могут вызывать общую боль».

«Это связано с тем, что увеличенная печень стимулирует нервы, которые соединяются с нервами в плечах. Это называется отраженной болью».

Цирроз печени часто называют «конечной стадией» жировой болезни печени, поскольку орган больше не может функционировать должным образом. Это происходит, когда здоровая ткань печени постепенно замещается рубцовой тканью, и этот процесс нельзя обратить вспять. Когда орган перестает работать должным образом, люди начинают замечать боль в шее, плечах и суставах.Цирроз может становиться все более болезненным по мере ухудшения состояния.Большинство людей с этим заболеванием испытывают эту боль в верхней правой части живота под ребрами. Однако боль может быть вызвана как заболеваниями, которые приводят к циррозу, так и/или цирроз может усугубить боль от существующих заболеваний.Поскольку болезнь переводит организм в воспалительное состояние, она также может усугубить ранее существовавшие проблемы.В воспалительном состоянии остеоартрит человека может становиться все более очевидным. Хотя боль обычно описывается в животе, пациенты с циррозом также жалуются на боль в спине, плечах и шее.Исследования рака подтверждают, что опухшая и увеличенная печень может вызывать у человека боль в правом плече.Боль в суставах, известная с медицинской точки зрения как артралгия, является еще одной распространенной проблемой, которая может проявляться как с артритом, так и без него.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо.

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