Нутрициолог Строков рассказал о 5 продуктах долголетия, которые он ест каждый день
Специалист в области здравоохранения рассказывают о богатых питательными веществами продуктах, которые им нравятся.
Употребление орехов в умеренных количествах является ключевым фактором, следует учитывать и другие компоненты.
«Я избегаю жареных, соленых и засахаренных орехов, которые содержат больше масла, соли или сахара, чем нужно нашему организму. Я люблю нут, основной ингредиент хумуса, богат клетчаткой и является отличным источником растительного белка», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Они содержат ненасыщенные жиры, которые повышают уровень ЛПВП (здоровый тип холестерина)».
«Исследования показали, что добавление его в свой рацион может помочь защитить от сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака».
Добавление овощей в хумус также может увеличить его долговечность.
Важные растительные сырые продукты, такие как морковь и сельдерей, которые можно макать в хумус.
Строков также предпочитает сваренные вкрутую яйца, которые полны постного белка. Вы можете сварить много [яиц] сразу, а затем есть их по одному в течение недели».
Если вы спешите утром или днем, употребление авокадо может быть полезным.
«Авокадо содержит несколько ключевых питательных веществ, в том числе каротиноиды, мононенасыщенные жиры, калий и клетчатку. Эти ингредиенты были связаны со сниженным риском хронических заболеваний».
Пять продуктов, которые нужно включить в свой рацион:
- Орехи
- Хумус
- Овощи
- Яйца вкрутую
- Авокадо
Здоровая сбалансированная диета является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь вам чувствовать себя лучше. Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях.
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