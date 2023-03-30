Нутрициолог Строков рассказал о 5 продуктах долголетия, которые он ест каждый день

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Нутрициолог Строков рассказал о 5 продуктах долголетия, которые он ест каждый день


Специалист в области здравоохранения рассказывают о богатых питательными веществами продуктах, которые им нравятся.


Употребление орехов в умеренных количествах является ключевым фактором, следует учитывать и другие компоненты. 

«Я избегаю жареных, соленых и засахаренных орехов, которые содержат больше масла, соли или сахара, чем нужно нашему организму. Я люблю нут, основной ингредиент хумуса, богат клетчаткой и является отличным источником растительного белка», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Они содержат ненасыщенные жиры, которые повышают уровень ЛПВП (здоровый тип холестерина)».

«Исследования показали, что добавление его в свой рацион может помочь защитить от сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака».


Добавление овощей в хумус также может увеличить его долговечность.

Важные растительные сырые продукты, такие как морковь и сельдерей, которые можно макать в хумус.

Строков также предпочитает сваренные вкрутую яйца, которые полны постного белка. Вы можете сварить много [яиц] сразу, а затем есть их по одному в течение недели».
Если вы спешите утром или днем, употребление авокадо может быть полезным.

«Авокадо содержит несколько ключевых питательных веществ, в том числе каротиноиды, мононенасыщенные жиры, калий и клетчатку. Эти ингредиенты были связаны со сниженным риском хронических заболеваний».


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Пять продуктов, которые нужно включить в свой рацион:
  • Орехи
  • Хумус
  • Овощи
  • Яйца вкрутую
  • Авокадо

Здоровая сбалансированная диета является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь вам чувствовать себя лучше. Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях.


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