Нутрициолог Строков рассказал о 5 продуктах долголетия, которые он ест каждый день

«Я избегаю жареных, соленых и засахаренных орехов, которые содержат больше масла, соли или сахара, чем нужно нашему организму. Я люблю нут, основной ингредиент хумуса, богат клетчаткой и является отличным источником растительного белка», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Исследования показали, что добавление его в свой рацион может помочь защитить от сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака».





«Авокадо содержит несколько ключевых питательных веществ, в том числе каротиноиды, мононенасыщенные жиры, калий и клетчатку. Эти ингредиенты были связаны со сниженным риском хронических заболеваний».

Орехи

Хумус

Овощи

Яйца вкрутую

Авокадо

Употребление орехов в умеренных количествах является ключевым фактором, следует учитывать и другие компоненты.Они содержат ненасыщенные жиры, которые повышают уровень ЛПВП (здоровый тип холестерина)».Добавление овощей в хумус также может увеличить его долговечность.Важные растительные сырые продукты, такие какСтроков также предпочитаеткоторые полны постного белка. Вы можете сварить много [яиц] сразу, а затем есть их по одному в течение недели».Если вы спешите утром или днем, употребление авокадо может быть полезным.Здоровая сбалансированная диета является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь вам чувствовать себя лучше. Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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