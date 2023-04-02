Нутрициолог Строков назвал опасные добавки - "будьте осторожны"

«Женщины старше 40 лет не должны принимать железо, если у них нет дефицита железа. До наступления менопаузы женщины раз в месяц теряют железо во время менструации. Но после менопаузы этого не происходит. Избыток железа токсичен для печени, сердца и мозга», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Магний не следует принимать одновременно с другими витаминами, так как он может замедлить всасывание».

«На самом деле не так много доказательств того, что ежедневный коктейль из необходимых витаминов и минералов действительно дает то, что вы ожидаете».

Некоторые добавки могут быть вредными.Врач также посоветовалЧто касаетсяприем слишком большого количества этого типа добавкиПринимать слишком много или слишком долго добавок может быть вредно. Однако есть один, который рекомендуется круглый год для тех, кто не находится на солнце, — витамин D.Но большинство людей должны быть в состоянии получать весь необходимый им витамин D с апреля по сентябрь без приема добавок витамина D. Хотя ежедневный прием витамина D не может причинить вреда, если вы решите принять больше рекомендуемой дозы, могут быть последствия.Токсичность витамина D, хотя и редкая, может привести к избытку кальция в крови. Таким образом, последствия могут включать тошноту, рвоту, слабость и частое мочеиспускание. Токсичность также может привести к болям в костях и проблемам с почками, поэтому, хотя добавка может быть безопасной, она безопасна только в рекомендуемых дозах.Если вы решили принимать более одной добавки в день, скажем, поливитамины и множество других, то это может быть рискованно.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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