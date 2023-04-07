Продукты, которые нужно «урезать» во время менопаузы, чтобы похудеть





Делайте лучший выбор продуктов питания

"Важно найти то, что работает для вас и чего вы можете придерживаться. Как правило, для начала стоит увеличить потребление фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов, рыбы, нежирного мяса, сложных углеводов, богатых питательными веществами продуктов и полезных жиров, таких как оливковое масло и авокадо. Сократите потребление избыточного сахара, жирной пищи, рафинированных углеводов, переработанного мяса, газированных напитков и фруктовых соков, а также постарайтесь ограничить потребление алкоголя, который часто содержит добавленный сахар и пустые калории, а также оказывает пагубное влияние на качество сна", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Естественные гормональные изменения означают, что увеличение веса может показаться неизбежным для женщин, когда они достигают четвертого десятилетия жизни. Но эксперты говорят, что набор веса во время симптомов менопаузы во многом связан с плохим питанием и отсутствием физических упражнений. С помощью нескольких настроек можно избежать увеличения веса или обратить его вспять.Менопауза — это естественный переходный период в жизни женщины, обычно в возрасте от 45 до 55 лет, хотя в некоторых случаях она может начаться и раньше, и наступает, когда у женщины не было менструации в течение 12 месяцев подряд.Многие женщины также ссылаются на увеличение веса как на то, с чем они сталкиваются в процессе менопаузы, хотя есть и другие факторы, способствующие этому. С возрастом женщины, как правило, становятся менее физически активными, и их метаболизм естественным образом замедляется, что приводит к уменьшению мышечной массы и увеличению жировых отложений.Одним из способов управления уровнем гормонов во время менопаузы является заместительная гормональная терапия, или ЗГТ, как ее обычно называют.Ранее МедикФорум писал о вреде супа при гастрите.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.