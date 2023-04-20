Предвестник инсульта: дисфагия во время еды может возникнуть за неделю
Примерно четверть пациентов могут испытывать этот симптом за несколько дней до «полного» ишемического инсульта.
Инсульт - это опасное неотложное состояние, вызванное временным прекращением кровоснабжения части мозга. В большинстве случаев это происходит из-за тромба, что приводит к так называемому ишемическому инсульту. И, как и в случае любого заболевания, чем раньше вы обнаружите предупреждающие признаки инсульта, тем больше шансов на выживание.
Необычные признаки, которые могут проявиться за неделю до наступления болезни.
"Почти четверть людей переносят транзиторную ишемическую атаку (ТИА), известную также как «мини-инсульт», до «полного» инсульта. Исследование показало, что 23 процента пациентов, перенесших ишемический инсульт, ранее перенесли ТИА. Среди этих пациентов 43% перенесли ТИА за неделю до инсульта.
Также выяснилось, что 17% перенесли ТИА в тот же день и 9% — накануне", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Также выяснилось, что 17% перенесли ТИА в тот же день и 9% — накануне", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
У пациентов с ишемическим инсультом ТИА чаще всего возникают в часы и дни, непосредственно предшествующие инсульту. Таким образом, одним из симптомов ТИА , который может привести к ишемическому инсульту, является дисфагия.
Это медицинский термин, обозначающий трудности с глотанием, и он также может сигнализировать о таких проблемах, как травма головы, рассеянный склероз или слабоумие.
Если у кого-то наблюдается дисфагия, особенно в сочетании с другими симптомами ТИА, важно обратиться за медицинской помощью.
Другие симптомы ТИА включают:
- Полный паралич одной стороны тела
- Внезапная потеря зрения, помутнение зрения или двоение в глазах
- Головокружение
- Путаница сознания
- Проблемы с балансом и координацией
- Трудности с речью
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