Предвестник инсульта: дисфагия во время еды может возникнуть за неделю

"Почти четверть людей переносят транзиторную ишемическую атаку (ТИА), известную также как «мини-инсульт», до «полного» инсульта. Исследование показало, что 23 процента пациентов, перенесших ишемический инсульт, ранее перенесли ТИА. Среди этих пациентов 43% перенесли ТИА за неделю до инсульта.

Также выяснилось, что 17% перенесли ТИА в тот же день и 9% — накануне", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Полный паралич одной стороны тела

Внезапная потеря зрения, помутнение зрения или двоение в глазах

Головокружение

Путаница сознания

Проблемы с балансом и координацией

Трудности с речью

Инсульт - это опасное неотложное состояние, вызванное временным прекращением кровоснабжения части мозга. В большинстве случаев это происходит из-за тромба, что приводит к так называемому ишемическому инсульту. И, как и в случае любого заболевания, чем раньше вы обнаружите предупреждающие признаки инсульта, тем больше шансов на выживание.У пациентов с ишемическим инсультом ТИА чаще всего возникают в часы и дни, непосредственно предшествующие инсульту. Таким образом, одним из симптомов ТИА , который может привести к ишемическому инсульту, является дисфагия.Это медицинский термин, обозначающий трудности с глотанием, и он также может сигнализировать о таких проблемах, как травма головы, рассеянный склероз или слабоумие.Если у кого-то наблюдается дисфагия, особенно в сочетании с другими симптомами ТИА, важно обратиться за медицинской помощью.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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