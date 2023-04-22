Терапевт Андреева назвала 3 повседневные привычки, от которых вы можете заболеть

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Терапевт Андреева назвала 3 повседневные привычки, от которых вы можете заболеть


Врач рассказал о повседневных привычках, которые могут нанести вред вашему здоровью.


От того, как вы едите до того, во сколько вы ложитесь спать - ваш образ жизни может способствовать заболеванию. 

«Голод — это признак того, что ваша предыдущая еда хорошо переваривается. Когда вы едите без аппетита, вы перегружаете свою печень», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Она рекомендовала есть только тогда, когда вы чувствуете голод, иначе переедание может «расстроить кишечник и снизить метаболизм». Есть также время, которое должно быть ограничением для приема пищи — 19:30.

«Если вы прекращаете есть с 7 до 7:30 вечера и рано ложитесь спать, это позволяет вашему пищеварительному огню переваривать все, что вы съели в течение дня».

Отказ от еды поздно вечером может способствовать «оптимальной детоксикации печени».


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Еще одна безобидная привычка, которую вы, возможно, выработали на протяжении многих лет, — многозадачность.

Многозадачность увеличивает избыток кортизола (гормона стресса) в организме, что делает вас более склонными к аутоиммунным заболеваниям и нарушениям образа жизни», — предупредиал врач.

«Внимательное выполнение одного дела за раз повышает эффективность вашей работы, снижает стресс, а также заставляет вас чувствовать себя более довольным и умиротворенным в конце дня».


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Еще одна вредная привычка - чрезмерные упражнеия.

Существует риск «кровоточивости, одышки, кашля, лихорадки, сильной жажды и даже рвоты», если вы перенапрягаете свои возможности.

«Умеренность — это ключ», — подтвердила доктор, добавив, что физические упражнения по-прежнему важны для здорового образа жизни.



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