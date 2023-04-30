3 простых способа для пожилых людей избавиться от «мушек в глазах» - терапевт Андреева

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3 простых способа для пожилых людей избавиться от «мушек в глазах» - терапевт Андреева


Если перед глазами появляются маленькие черные точки или волнистые линии, это, скорее всего, «плавающие мушки».


Некоторые глазные заболевания и проблемы находятся вне нашего контроля. Плохое зрение, например, может передаваться по наследству, а также усугубляться с возрастом. Тем не менее, образ жизни также может иметь большое влияние на наше зрение.

«По сути, мушки в глазах вызваны скоплениями коллагеновых волокон, которые дрейфуют в стекловидном теле глаза и отбрасывают тени на сетчатку. Здоровое стекловидное тело представляет собой однородно прозрачный гель, но старение, факторы образа жизни и стрессовые факторы окружающей среды, такие как ультрафиолетовое излучение, могут вызвать окислительный стресс и гликирование белков, которые вызывают слипание коллагена и дегенерацию стекловидного тела», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Почти у всех появляются плавающие помутнения по мере взросления, и они особенно вероятны у людей с очень близорукостью, диабетом или перенесших операцию по удалению катаракты.

Хотя мушки в глазах не обязательно вредны, они могут ежедневно вызывать дискомфорт, отвлечение и разочарование. Они часто появляются, когда человек смотрит на экран компьютера или телефона, читает книгу или документ на ярко освещенной бумаге или ведет машину в солнечную погоду с голубым небом.

Придерживайтесь сбалансированной диеты


Есть некоторые ключевые питательные вещества, такие как витамин С, лютеин и омега-3 жирные кислоты, которые могут помочь предотвратить проблемы со зрением и снизить риск дегенерации желтого пятна.

Оставайтесь гидратированными


Потребление достаточного количества воды также важно для здоровья ваших глаз, поскольку стекловидное тело — гелеобразное вещество в ваших глазах — состоит на 98 процентов из воды.



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Отдохните глазами


Отказ от хорошего ночного сна может вызвать большую нагрузку на глаза, из-за чего мушки будут более заметными в вашем поле зрения.


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