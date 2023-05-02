Нутрициолог Строков: вот что происходит, когда вы едите слишком много соли

"Почки испытывают большую нагрузку, потому что им приходится выводить избыток соли, а кишечная флора также может быть нарушена избытком соли. Но и совсем без соли тоже не стоит, ведь при умеренном употреблении она необходима для выживания человека", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Что происходит, когда вы едите слишком много соли?

Многие люди недооценивают риск, связанный с солью. Слишком много соли может привести к высокому кровяному давлению, негативно повлиять на иммунную систему, ухудшить здоровье костей и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Соль регулирует водный баланс и важна для пищеварения и мышц. Последствия дефицита соли, так называемой гипонатриемии, варьируются от головных болей, тошноты и апатии до судорог.после соленой пищи быстро появляется жажда. Организму срочно нужна жидкость для восстановления водно-солевого баланса.если ваше лицо опухло, когда вы просыпаетесь, это может быть связано с потреблением соли. Слишком много соли связывает воду в организме, которая затем накапливается в клетках.если вы потребляете много соли, вы обнаружите, что число на весах увеличивается. Однако это не жировая прокладка, а задержка воды.если вы продолжаете добавлять соль в пищу, вам потребуется все больше и больше соли для улучшения вкуса. Вкусовые рецепторы притупляются. В результате простая еда, такая как свежие овощи, быстро становится безвкусной.у головных болей может быть много причин, одна из которых — слишком много соли. Соль вызывает расширение кровеносных сосудов, что может вызвать жжение или пульсацию в висках.кристаллы могут образовываться в моче из-за слишком большого количества соли и недостатка воды. Соли накапливаются друг над другом, так что со временем могут образовываться болезненные камни в почках.Ранее МедикФорум писал о признаках рака.

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