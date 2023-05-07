5 ошибок в питании, которые совершают люди в возрасте за сорок - диетолог Пономарева

Пропуск приема пищи

«Пропуск приема пищи — обычное дело в возрасте сорока лет, но это может быть вредно для здоровья. В исследовании с участием 24 011 взрослых старше 40 лет только один прием пищи в день был связан с более высоким риском смертности», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Недостаточное потребление белка

«Недостаток белка может привести к потере мышечной массы, что затруднит выполнение повседневных дел и увеличит риск падений и переломов в долгосрочной перспективе».

Недостаток клетчатки

Обработанные продукты

«Хотя они могут быть удобными, они, как правило, содержат много калорий, вредных жиров, натрия и добавленных сахаров. Эти продукты могут способствовать увеличению веса, воспалению и хроническим заболеваниям, которые с возрастом становятся все более опасными для здоровья».

Между совмещением работы и ведением семейной жизни сороковые годы часто могут быть очень напряженным периодом, что может означать, что ваша диета отходит на второй план.Диетолог подчеркнула важность ведения здорового образа жизни даже в этот период. От неправильного питания до «бездумного» приема добавок — врач поделилась пятью распространенными ошибками, которые часто совершают люди.Отсутствие регулярного приема пищи может вызвать дисбаланс сахара в крови, способствовать увеличению веса и повлиять на ваше настроение.Считающийся строительным блоком ваших мышц, белок также необходим для поддержания мышечной массы, которая естественным образом снижается с возрастом.От яиц до птицы, от орехов до молочных продуктов — существует множество замечательных источников основного питательного вещества.Клетчатка необходима для поддержания здоровья пищеварительной системы, регулирования уровня сахара в крови и обеспечения чувства сытости.Многие сорокалетние люди не получают достаточного количества клетчатки, что приводит к запорам, увеличению веса и повышенному риску хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.Чтобы увеличить потребление клетчатки, выбирайте такие продукты, как цельнозерновые, фрукты, овощи и бобовые, такие как фасоль, чечевица или нут.Стресс и нехватка времени могут заставить вас тянуться к простым в приготовлении или готовым продуктам, которые обычно проходят глубокую обработку.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые уменьшают скачки сахара.

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