«Симптомы рака предстательной железы обычно не проявляются до тех пор, пока рак не станет достаточно большим, чтобы оказывать давление на уретру — трубку, по которой моча из мочевого пузыря выводится из полового члена. На этом этапе пациенты могут заметить более одного симптома», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Частое мочеиспускание (часто ночью)т

Трудно начать мочиться

Натуживание или длительное мочеиспускание

Слабый поток

Ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился полностью

Кровь в моче или кровь в сперме.

«Это часто встречается у мужчин в возрасте старше 50 лет и может вызывать аналогичные симптомы».

«Боли в костях и спине, потеря аппетита, боль в яичках и непреднамеренная потеря веса могут быть признаками того, что рак может распространиться, и вам следует посетить врача общей практики».

Рак не всегда подходит для грандиозного появления, что не обязательно является лучшей новостью для прогноза. Рак предстательной железы ничем не отличается и часто развивается медленно, из-за чего симптомы отсутствуют в течение многих лет.Однако, как только смертельное состояние становится достаточно большим, оно может вызвать семь симптомов, которые возникают при посещении туалета.Расположение раковой опухоли означает, что явные признаки рака предстательной железы, скорее всего, появятся в туалете.Хотя эти признаки не гарантируют, что у вас смертельное заболевание, важно «посетить врача общей практики.По мере того, как мужчины становятся старше, их простаты увеличиваются из-за неракового состояния, называемого доброкачественным увеличением простаты.Хорошей новостью является то, что для этого доброкачественного состояния существует лечение, которое будет зависеть от того, насколько серьезны ваши симптомы.Ранее МедикФорум писал о пользе зефира.

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