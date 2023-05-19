Плохие зубы и проблемы с жеванием увеличивают риск диабета 2 типа и ожирения - врач Гуреева

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Плохие зубы и проблемы с жеванием увеличивают риск диабета 2 типа и ожирения - врач Гуреева


Существует поразительная разница в уровне сахара в крови у пациентов с после стоматологического лечения.


«Я заметила, что у моих пациентов с диабетом 2 типа снижением или отсутствием функции жевания улучшился уровень глюкозы в крови после восстановления полной окклюзионной поддержки», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Ученые намеревались изучить связь между затрудненным жеванием и уровнем глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа.

Участники были разделены на две категории: те, кто мог правильно жевать, и те, кто не мог. Те, кто мог правильно пережевывать пищу, имели приемлемую жевательную функцию, то есть у них было достаточно зубов, чтобы правильно жевать.

Более того, у представителей этой когорты верхние и нижние зубы успешно смыкались во время жевания. Те, кто не мог правильно жевать, не могли этого сделать, потому что у них не было слишком много зубов. Всем участникам измеряли уровень глюкозы в крови HbA1c для эксперимента.

"Результаты показали, что у тех, кто не мог правильно пережевывать пищу, уровень сахара в крови был на два процента выше, чем у тех, кто мог хорошо жевать. Уровень HbA1c у тех, у кого не было проблем с жеванием, составлял 7,48; тот же показатель был 9,42 для тех, кто с трудностями жевания".

Пациенты, у которых были восстановлены зубы с опорой на имплантаты, также улучшили уровень глюкозы в крови.


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Соответственно, наши результаты могут указывать на то, что полная жевательная функция у пациентов с диабетом 2 типа может снизить более чем на 50 процентов сердечно-сосудистые осложнения, наблюдаемые при диабете 2 типа.


"Правильное пережевывание пищи может помочь снизить вероятность ожирения".



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