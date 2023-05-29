Диетолог Пономарева объясняет, сколько калорий действительно сжигают мышцы

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Диетолог Пономарева объясняет, сколько калорий действительно сжигают мышцы


Мышцы сжигают много калорий, даже когда они находятся в состоянии покоя — это то, что вы слышите снова и снова в мире фитнеса. Какова правда этого мифа? Объясняетврач-диетолог.


Больше мышц означает лучший метаболизм, а это, в конечном счете, означает более высокий расход калорий. В этом убеждены многие спортсмены. Говорят, что даже когда тело отдыхает, мышцы сжигают значительное количество калорий. Но так ли это? 

«Во время отдыха мышцы сжигают в три раза больше калорий, чем жир», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Сжигание большего количества калорий зависит от поддержания тканей. Мышечная ткань требует постоянного оборота белков, чтобы сохранить ее неповрежденной. С другой стороны, жир как складское депо вряд ли нуждается в дополнительном поступлении калорий из пищи.

Вот сколько калорий сжигает килограмм мышечной массы за день



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"Всего один килограмм мышечной массы сжигает 13 ккал в день в состоянии покоя, а один килограмм жировой ткани сжигает всего 4,5 ккал". 

Однако по сравнению с ежедневным калорийооборотом мозга (200 ккал на килограмм массы мозга) это всего лишь крохи, которые почти не влияют на общий ежедневный калорийооборот.

Примечательно: в целом печень, сердце или почки сжигают больше калорий, чем другие группы мышц — просто потому, что они постоянно активны.


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