Диетолог Пономарева объясняет, сколько калорий действительно сжигают мышцы

«Во время отдыха мышцы сжигают в три раза больше калорий, чем жир», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Вот сколько калорий сжигает килограмм мышечной массы за день

"Всего один килограмм мышечной массы сжигает 13 ккал в день в состоянии покоя, а один килограмм жировой ткани сжигает всего 4,5 ккал".

Больше мышц означает лучший метаболизм, а это, в конечном счете, означает более высокий расход калорий. В этом убеждены многие спортсмены. Говорят, что даже когда тело отдыхает, мышцы сжигают значительное количество калорий. Но так ли это?Сжигание большего количества калорий зависит от поддержания тканей. Мышечная ткань требует постоянного оборота белков, чтобы сохранить ее неповрежденной. С другой стороны, жир как складское депо вряд ли нуждается в дополнительном поступлении калорий из пищи.Однако по сравнению с ежедневным калорийооборотом мозга (200 ккал на килограмм массы мозга) это всего лишь крохи, которые почти не влияют на общий ежедневный калорийооборот.в целом печень, сердце или почки сжигают больше калорий, чем другие группы мышц — просто потому, что они постоянно активны.Ранее МедикФорум писал об аллергии на клубнику.

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