Диетолог Пономарева объясняет, сколько калорий действительно сжигают мышцы
Мышцы сжигают много калорий, даже когда они находятся в состоянии покоя — это то, что вы слышите снова и снова в мире фитнеса. Какова правда этого мифа? Объясняетврач-диетолог.
Больше мышц означает лучший метаболизм, а это, в конечном счете, означает более высокий расход калорий. В этом убеждены многие спортсмены. Говорят, что даже когда тело отдыхает, мышцы сжигают значительное количество калорий. Но так ли это?
«Во время отдыха мышцы сжигают в три раза больше калорий, чем жир», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Сжигание большего количества калорий зависит от поддержания тканей. Мышечная ткань требует постоянного оборота белков, чтобы сохранить ее неповрежденной. С другой стороны, жир как складское депо вряд ли нуждается в дополнительном поступлении калорий из пищи.
Вот сколько калорий сжигает килограмм мышечной массы за день
"Всего один килограмм мышечной массы сжигает 13 ккал в день в состоянии покоя, а один килограмм жировой ткани сжигает всего 4,5 ккал".
Однако по сравнению с ежедневным калорийооборотом мозга (200 ккал на килограмм массы мозга) это всего лишь крохи, которые почти не влияют на общий ежедневный калорийооборот.
Примечательно: в целом печень, сердце или почки сжигают больше калорий, чем другие группы мышц — просто потому, что они постоянно активны.
Ранее МедикФорум писал об аллергии на клубнику.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий