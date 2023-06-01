Врач Строков посоветовал избегать белой муки, салатных листьев и консервов - "потенциально опасны"

Нездоровый салат

"Клеточный сок, образующийся на поверхностях срезов, не только привлекает микробы, пластиковая упаковка также является идеальной питательной средой для их распространения, поскольку под пленкой тепло и влажно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Консервы потенциально канцерогенны

"Это не только звучит неаппетитно, но и вредно для здоровья, потому что даже небольшого количества BPA достаточно, чтобы нарушить гормональный баланс организма."

Белой муки следует избегать

"Организму даже нужны собственные запасы витаминов и минералов, чтобы вообще иметь возможность переваривать белую муку. Он превращает белую муку в чистый сахар, что, в свою очередь, отрицательно влияет на уровень сахара в крови".

Мы расскажем вам, в чем заключаются проблемы с этими продуктами и какие есть здоровые альтернативы.Часто именно наша собственная лень позволяет нам попасть в типичные пищевые ловушки. То же самое касается предварительно упакованного салата. При обрезке листьев теряется естественная защита от бактерий и грибков.вместо того, чтобы использовать готовые салатные смеси, просто нарежьте их самостоятельно.Конечно, обычно удобнее добавлять кукурузу прямо из банки в салат, чем готовить ее свежей и кропотливо очищать от кожуры. Однако «консервы» не совсем полезны: часто в консервированные овощи или фрукты добавляют много соли или сахара.Кроме того, многие консервы покрыты гормоноподобным загрязняющим веществом бисфенолом-А (BPA).если вы хотите быть в безопасности, лучше покупать свежие продукты.Она не содержит важных минералов или витаминов для вашего тела.вместо менее сытной булочки из белой муки в будущем лучше перейти на питательный цельнозерновой хлеб. То же самое относится к лапше, печенью и другим макаронным изделиям.Ранее МедикФорум писал признаках дефицита витаминов.

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