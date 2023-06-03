Слишком много соли увеличивает риск деменции — врач Алехина назвала безопасное количество

«Чрезмерное потребление соли считается фактором риска гипертонии, когнитивной дисфункции и деменции. Однако исследования, посвященные взаимодействию между периферической и центральной нервной системой, недостаточно исследовали эту связь», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Что обнаружило исследование?





Сколько соли безопасно?

"Взрослые должны потреблять не более шести граммов популярной приправы в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке без горки".





Ваш диетический выбор может проложить путь к различным серьезным проблемам со здоровьем, включая деменцию. Исследовательская группа связала употребление слишком большого количества соли с когнитивными нарушениями.Со временем нелеченная гипертония может повредить кровеносные сосуды, в том числе сосуды головного мозга. Этот процесс может прервать приток крови к мозгу, что может привести к деменции.Исследовательская группа изучила модели мышей, загруженных раствором натрия и воды.Они обнаружили, что у мышей, получавших раствор, наблюдалось добавление фосфатов к тау-белкам, которые являются ключевыми белками, участвующими в развитии болезни Альцгеймера.Интересно, что эти биохимические изменения обратились после введения антигипертензивного препарата лозартана.Сюда входит соль, добавляемая в пищу, которую вы покупаете в продуктовом магазине, и соль, которую вы используете во время и после приготовления пищи.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вредят сердцу.

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