Врач Гуреева поделилась 7 незаметными признаками диабета 2 типа - "отнеситесь серьезно"

«Диабет — это хроническое заболевание, которое, подобно обманчивому айсбергу, часто скрывает свои худшие последствия под поверхностью», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Чрезмерная жажда

Частое мочеиспускание

Внезапная необъяснимая потеря веса

Постоянная усталость

Затуманенное зрение

Частые инфекции

Медленно заживающие раны.

«Иногда мы можем списать это на то, что у нас была тяжелая неделя или, возможно, плохое самочувствие. Ваше тело — это оркестр, и эти симптомы — его способ сообщить, что гармония нарушена».

Повторяющиеся инфекции

Потемневшие участки кожи, особенно вокруг шеи или подмышек

Онемение или покалывание в руках или ногах

Зрительные расстройства.

«Я всегда призываю людей не недооценивать эти признаки. Диабет — коварное заболевание, но, осознавая, мы вооружаемся против его худших последствий».

Хотя вначале признаки могут быть очень незначительными, «крайне важно, чтобы мы обращали внимание на свое тело и серьезно относились к этим ранним признакам».Когда диабет 2 типа ухудшается, «тревожные звоночки становятся более срочными», поэтому вам нужно распознавать, когда ваше тело взывает о помощи. Отчаянные попытки организма справиться с высоким уровнем сахара в крови без необходимого инсулина могут привести к серьезным осложнениям.Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, запишитесь на прием к врачу. Простой анализ крови может показать, есть ли у вас высокий уровень сахара в крови и, следовательно, есть ли у вас диабет 2 типа.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые снижают риск образования тромбов.

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