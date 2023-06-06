Врач Гуреева поделилась 7 незаметными признаками диабета 2 типа - "отнеситесь серьезно"

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Врач Гуреева поделилась 7 незаметными признаками диабета 2 типа - "отнеситесь серьезно"


Начальные признаки могут быть незаметными, когда у вас развивается диабет 2 типа, но вот на что следует обратить внимание.


«Диабет — это хроническое заболевание, которое, подобно обманчивому айсбергу, часто скрывает свои худшие последствия под поверхностью», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Хотя вначале признаки могут быть очень незначительными, «крайне важно, чтобы мы обращали внимание на свое тело и серьезно относились к этим ранним признакам».

Начальные симптомы могут включать:
  • Чрезмерная жажда
  • Частое мочеиспускание
  • Внезапная необъяснимая потеря веса
  • Постоянная усталость
  • Затуманенное зрение
  • Частые инфекции
  • Медленно заживающие раны.
«Иногда мы можем списать это на то, что у нас была тяжелая неделя или, возможно, плохое самочувствие. Ваше тело — это оркестр, и эти симптомы — его способ сообщить, что гармония нарушена».


Когда диабет 2 типа ухудшается, «тревожные звоночки становятся более срочными», поэтому вам нужно распознавать, когда ваше тело взывает о помощи. Отчаянные попытки организма справиться с высоким уровнем сахара в крови без необходимого инсулина могут привести к серьезным осложнениям.



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Неконтролируемый уровень сахара в крови может привести к:
  • Повторяющиеся инфекции
  • Потемневшие участки кожи, особенно вокруг шеи или подмышек
  • Онемение или покалывание в руках или ногах
  • Зрительные расстройства.
«Я всегда призываю людей не недооценивать эти признаки. Диабет — коварное заболевание, но, осознавая, мы вооружаемся против его худших последствий».

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, запишитесь на прием к врачу. Простой анализ крови может показать, есть ли у вас высокий уровень сахара в крови и, следовательно, есть ли у вас диабет 2 типа.



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