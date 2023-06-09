Диетолог Пономарева рекомендует убрать из рациона 3 продукта, чтобы похудеть этим летом
Тем, кто хочет похудеть этим летом, диетолог рекомендовала «сразу сократить» потребление трех групп продуктов.
Сахар
Первый – это сахар, в том числе в выпечке, мороженом и других десертах.
«Прямо сократите потребление сахара, сладких лакомств, напитков и десертов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Крахмалистые углеводы
Вторая группа продуктов, которую нужно убрать из рациона, — это «крахмалистые углеводы».
«Сведите к минимуму или избегайте крахмалистых углеводов, то есть белых продуктов: хлеба, макарон, картофеля и белого риса».
Вместо этого он порекомендовал перейти «на цельнозерновые продукты, включая булгур (дробленую пшеницу), цельную рожь, цельнозерновой ячмень, дикий рис и гречку — коричневый рис допустим».
Бобовые, такие как чечевица, фасоль и нут, также полезны и сытны.
Ультраобработанная пища
При попытке похудеть также следует избегать обработанных пищевых продуктов и мяса.
«Ультрапереработанные продукты включают куриные наггетсы, гамбургеры, чипсы, пиццу, хот-доги, расфасованные блюда, мороженое массового производства, сладости, чипсы, энергетические батончики, хлебобулочные изделия, печенье».
Яйца на завтрак — лучший вариант, потому что они «заставят вас чувствовать себя сытым дольше, чем хлопья или тосты».
«Варёные или в виде омлета. Вкусно с зеленью и пармезаном или копченым лососем и щепоткой чили».
Употребление продуктов с высоким содержанием белка по утрам помогает худеющим дольше оставаться сытыми. Другими хорошими источниками белка являются бобовые, орехи, фасоль и рыба.
Многие исследования показали, что если вы едите завтрак, богатый белком, возможно, что-нибудь с яйцом или рыбой, то это будет держать вас сытым дольше.
Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсультов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий