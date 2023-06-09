Диетолог Пономарева рекомендует убрать из рациона 3 продукта, чтобы похудеть этим летом





Сахар

«Прямо сократите потребление сахара, сладких лакомств, напитков и десертов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Крахмалистые углеводы

«Сведите к минимуму или избегайте крахмалистых углеводов, то есть белых продуктов: хлеба, макарон, картофеля и белого риса».

Ультраобработанная пища

«Ультрапереработанные продукты включают куриные наггетсы, гамбургеры, чипсы, пиццу, хот-доги, расфасованные блюда, мороженое массового производства, сладости, чипсы, энергетические батончики, хлебобулочные изделия, печенье».

«Варёные или в виде омлета. Вкусно с зеленью и пармезаном или копченым лососем и щепоткой чили».

Первый – это сахар, в том числе в выпечке, мороженом и других десертах.Вторая группа продуктов, которую нужно убрать из рациона, — это «крахмалистые углеводы».Вместо этого он порекомендовал перейтиБобовые, такие как чечевица, фасоль и нут, также полезны и сытны.При попытке похудеть также следует избегать обработанных пищевых продуктов и мяса.Яйца на завтрак — лучший вариант, потому что ониУпотребление продуктов с высоким содержанием белка по утрам помогает худеющим дольше оставаться сытыми. Другими хорошими источниками белка являются бобовые, орехи, фасоль и рыба.Многие исследования показали, что если вы едите завтрак, богатый белком, возможно, что-нибудь с яйцом или рыбой, то это будет держать вас сытым дольше.Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсультов.

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