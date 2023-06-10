Врач Варфоломеев назвал самый важный способ снизить риск больного сердца для пожилых мужчин
Одним из наиболее важных способов снижения риска сердечных заболеваний у пожилых мужчин является диета.
«Большинство людей в течение жизни приобретают привычки, которые могут способствовать более высокому риску сердечных заболеваний», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Поэтому в первую очередь нужно изменить образ жизни.
«Небольшие изменения, такие как употребление большего количества овощей, сокращение потребления сахара, насыщенных жиров и алкоголя, могут иметь большое значение».
Внесение этих корректировок может снизить риск ожирения человека, что само по себе означает меньшую нагрузку на сердечную мышцу.
Физическая активность — еще одно важное изменение образа жизни, которое оказывает большое влияние.
«Формирование привычки к регулярным физическим упражнениям может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний».
Физическая активность снижает уровень стресса, кровяное давление и улучшает чувствительность к инсулину. Упражнения могут даже «помочь при мужских проблемах, таких как эректильная дисфункция», добавил кардиолог.
Сердечное заболевание
Болезнь сердца — это когда ваши коронарные артерии сужаются из-за накопления жирового материала в их стенках.
Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут включать:
- Боль в груди
- Одышка
- Боль путешествует по телу
- Чувство слабости
- Тошнота.
К факторам образа жизни, способствующим развитию заболевания, относятся избыточный вес и курение. Несмотря на то, что есть факторы, которые вы можете
контролировать при снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, возраст и семейный анамнез заболевания, которые повышают риск, не могут быть изменены.
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