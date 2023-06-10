Врач Варфоломеев назвал самый важный способ снизить риск больного сердца для пожилых мужчин

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Врач Варфоломеев назвал самый важный способ снизить риск больного сердца для пожилых мужчин


Одним из наиболее важных способов снижения риска сердечных заболеваний у пожилых мужчин является диета.



«Большинство людей в течение жизни приобретают привычки, которые могут способствовать более высокому риску сердечных заболеваний», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Поэтому в первую очередь нужно изменить образ жизни.

«Небольшие изменения, такие как употребление большего количества овощей, сокращение потребления сахара, насыщенных жиров и алкоголя, могут иметь большое значение».

Внесение этих корректировок может снизить риск ожирения человека, что само по себе означает меньшую нагрузку на сердечную мышцу.

Физическая активность — еще одно важное изменение образа жизни, которое оказывает большое влияние.

«Формирование привычки к регулярным физическим упражнениям может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний».


Физическая активность снижает уровень стресса, кровяное давление и улучшает чувствительность к инсулину. Упражнения могут даже «помочь при мужских проблемах, таких как эректильная дисфункция», добавил кардиолог.



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Сердечное заболевание

Болезнь сердца — это когда ваши коронарные артерии сужаются из-за накопления жирового материала в их стенках.

Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут включать:
  • Боль в груди
  • Одышка
  • Боль путешествует по телу
  • Чувство слабости
  • Тошнота.
Существуют определенные состояния здоровья, которые повышают риск сердечных заболеваний, например, высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина.



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К факторам образа жизни, способствующим развитию заболевания, относятся избыточный вес и курение. Несмотря на то, что есть факторы, которые вы можете
контролировать при снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, возраст и семейный анамнез заболевания, которые повышают риск, не могут быть изменены.



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