Врач рассказал о 3-х ошибках, которые приводят к плохому сну у мужчин

«Слишком поздние тренировки чрезмерно стимулируют нервную систему и могут фактически вызвать выработку адреналина», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





«Алкоголь является релаксантом, поэтому он может помочь вам легче заснуть. Однако алкоголь также является стимулятором, поэтому он может не дать вам уснуть в ранние часы, поскольку он не дает печени расщеплять гормон стресса адреналин ночью. Повышение уровня этого гормона способствует большему бодрствованию».

«Если не бороться со стрессом в часы бодрствования, он может повлиять на качество сна».

Тренироваться слишком поздно

Употребление алкоголя перед сном

Сдерживание эмоций.

— одна из самых распространенных ошибок, которые мужчины совершают, когда речь идет о хорошем сне.Люди должны придерживаться временных рамок, когда вы успокаиваетесь перед сном, поэтому, если вы увлекаетесь физическими упражнениями, йога будет лучшим вариантом.Лучший совет — «назначать время тренировки в начале дня».Еще одна распространенная проблема, которая нарушает хороший сон, — этоАлкогольный напиток перед сном прерывает сон, который нам нужен для хорошего уровня энергии на следующий день.Для тех, ктоболее здоровой альтернативой алкоголю являются натуральные травы и добавки.Ромашка — это ароматерапевтическое масло, которое может помочь со сном и снять мышечное напряжение и беспокойство. Многие люди считают, что перед сном чашка теплого ромашкового чая помогает им хорошо выспаться.Мужчинам также необходимо избавиться от любого стресса и эмоциональных проблем, с которыми они могут столкнуться, вместо того, чтобы сдерживать свои чувства.Ранее МедикФорум писал о необычном признаки диабета.

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