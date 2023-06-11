Врач рассказал о 3-х ошибках, которые приводят к плохому сну у мужчин
3 ошибки, которые мужчины совершают, когда дело доходит до сна, включая физические упражнения.
Слишком поздние тренировки — одна из самых распространенных ошибок, которые мужчины совершают, когда речь идет о хорошем сне.
«Слишком поздние тренировки чрезмерно стимулируют нервную систему и могут фактически вызвать выработку адреналина», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Люди должны придерживаться временных рамок, когда вы успокаиваетесь перед сном, поэтому, если вы увлекаетесь физическими упражнениями, йога будет лучшим вариантом.
Лучший совет — «назначать время тренировки в начале дня».
Еще одна распространенная проблема, которая нарушает хороший сон, — это употребление алкоголя перед сном.
«Алкоголь является релаксантом, поэтому он может помочь вам легче заснуть. Однако алкоголь также является стимулятором, поэтому он может не дать вам уснуть в ранние часы, поскольку он не дает печени расщеплять гормон стресса адреналин ночью. Повышение уровня этого гормона способствует большему бодрствованию».
Алкогольный напиток перед сном прерывает сон, который нам нужен для хорошего уровня энергии на следующий день.
Для тех, кто страдает от тревоги и стресса, более здоровой альтернативой алкоголю являются натуральные травы и добавки.
Ромашка — это ароматерапевтическое масло, которое может помочь со сном и снять мышечное напряжение и беспокойство. Многие люди считают, что перед сном чашка теплого ромашкового чая помогает им хорошо выспаться.
Мужчинам также необходимо избавиться от любого стресса и эмоциональных проблем, с которыми они могут столкнуться, вместо того, чтобы сдерживать свои чувства.
«Если не бороться со стрессом в часы бодрствования, он может повлиять на качество сна».
Три ошибки, которые нужно сделать перед сном:
- Тренироваться слишком поздно
- Употребление алкоголя перед сном
- Сдерживание эмоций.
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