Врач Захарова назвала 4 воспалительных продукта - вызывают сильную боль при артрите

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Врач Захарова назвала 4 воспалительных продукта - вызывают сильную боль при артрите


Известно, что эти продукты усиливают боль в суставах и воспаление, усугубляя симптомы артрита.


В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать боль в суставах, воспаление, скованность и трудности с движением. Хотя существует ряд факторов, которые могут увеличить риск артрита, существуют также способы снизить риск или облегчить симптомы.

«Когда дело доходит до облегчения боли в суставах с помощью целостной диеты и упражнений, есть несколько полезных рекомендаций. С точки зрения питания это в основном сокращение потребления провоспалительных продуктов, а включение противовоспалительных продуктов может сыграть значительную роль в укреплении здоровья суставов», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Захарова посоветовала свести к минимуму потребление четырех видов «провоспалительной» пищи:
  • Сахар
  • Рафинированные углеводы
  • Обработанные пищевые продукты
  • Нездоровые жиры и растительные масла.

«Эти продукты могут способствовать усилению боли в суставах и воспалению».



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Рафинированные углеводы являются одним из двух основных типов углеводов и относятся к сахарам (таким как глюкоза, фруктоза, сахароза) или всему, что сделано из зерен, из которых были удалены волокнистые зародыши пшеницы и отруби. К ним относятся белая паста, белый хлеб, белый рис, газированные напитки, чипсы, пирожные и подслащенные сахаром хлопья.

Нездоровые жиры — это насыщенные или транс-жиры, которые включают в себя обработанное мясо, жареную пищу, печенье и пирожные. Врач также рекомендовала ограничить продукты с глютеном.

«Чувствительность к глютену может усугубить воспаление у некоторых людей».



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