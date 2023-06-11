Врач Захарова назвала 4 воспалительных продукта - вызывают сильную боль при артрите

«Когда дело доходит до облегчения боли в суставах с помощью целостной диеты и упражнений, есть несколько полезных рекомендаций. С точки зрения питания это в основном сокращение потребления провоспалительных продуктов, а включение противовоспалительных продуктов может сыграть значительную роль в укреплении здоровья суставов», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Сахар

Рафинированные углеводы

Обработанные пищевые продукты

Нездоровые жиры и растительные масла.

«Эти продукты могут способствовать усилению боли в суставах и воспалению».

«Чувствительность к глютену может усугубить воспаление у некоторых людей».

В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать боль в суставах, воспаление, скованность и трудности с движением. Хотя существует ряд факторов, которые могут увеличить риск артрита, существуют также способы снизить риск или облегчить симптомы.Рафинированные углеводы являются одним из двух основных типов углеводов и относятся к сахарам (таким как глюкоза, фруктоза, сахароза) или всему, что сделано из зерен, из которых были удалены волокнистые зародыши пшеницы и отруби. К ним относятсяНездоровые жиры — это насыщенные или транс-жиры, которые включают в себяВрач также рекомендовала ограничитьРанее МедикФорум писал о необычном симптоме диабета.

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