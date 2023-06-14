Врач назвала "антигипертензивный сок", который приносит пользу для сердца

"В то время как сырые фрукты содержат токсины, соки или вино, приготовленные из умэ, безопасны для употребления. Настоянный концентрат сока, известный как байнику-экису, употреблялся в Японии в качестве пищевой добавки по крайней мере с 18 века", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Группа сока также имела минимальный рост и расширение аорты, которая является самой большой артерией тела, по сравнению с контрольными мышами, у которых было заметное расширение в этой области".

Высокое кровяное давление, или гипертония, является основным фактором риска серьезных проблем со здоровьем , от сердечных приступов до инсультов. Выбор здорового питания часто может приручить ваше чтение и, следовательно, снизить риск других сердечно-сосудистых заболеваний.Исследовательская группа обнаружила, что антигипертензивный концентрат сока японской сливы может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукт, традиционно называемый «умэ», широко распространен во многих азиатских странах.Предыдущие исследования клеток гладкой мускулатуры кровеносных сосудов показали, что сок может ослаблять стимулирующие рост сигналы, индуцированные ангиотензином II, который описывает гормон кровообращения, играющий центральную роль в развитии гипертонии.Чтобы лучше понять потенциальное антигипертензивное действие сока, исследовательская группа наблюдала за мышами, которым вводили ангиотензин II, чтобы вызвать высокое кровяное давление. После этого мышам давали либо простую воду, в контрольной группе, либо воду, содержащую байнику-экису.У животных, которым давали концентрат сока, вообще не развилась гипертония, и анализ команды показал, что сок способен защитить мышей от воздействия ангиотензина II.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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